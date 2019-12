¿Cómo es ser un “socio conductor” Uber en Punta Arenas?

– Muchos optan por conducir en este servicio de transporte privado para generar un poco más de ingresos o como fuente laboral estable. La experiencia puede ser favorable para muchos, pero para otros no tanto.

El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, aseguró que este año los conductores de la aplicación superaban ampliamente los 85 mil choferes en todo Chile. Un número importante de trabajadores de esta aplicación de transporte privado que se masifica cada vez más rápido, pero que en Punta Arenas la evaluación de sus conductores no siempre es la mejor.

René Santana Ojeda, conductor de Uber hace cinco meses, comenzó a trabajar con la aplicación en las noches para pasar tiempo en el día con su hijo. “Uno piensa que en Uber va a ganar mucho dinero, pero viviendo la experiencia no es así”. Santana agregó: “Manejo 45 horas semanales y trato de no malgastar el auto. Gano aproximadamente 150 mil pesos semanales, pero hay que descontar el combustible, comisiones y mantenciones del auto. Yo creo que no es negocio, pero hay que trabajar igual. No es buena plata la que se gana, sobre todo desde el estallido social, que la gente salía del trabajo y se iba para la casa, no había trabajo en las noches”.

Incluso, René advirtió que el problema va más allá: “Hay mucha gente sin trabajo que está manejando y está saturando la aplicación”.

En cuanto a la comisión, “la aplicación te puede cobrar desde el 25 hasta el 40%. Como conductor, te puedo decir que no es negocio, pero sirve para ‘parar la olla’. Las tarifas deberían estar reguladas como están los taxis”, concluyó Santana.

Enzo Carriez Vega fue enfático en señalar que en un comienzo la experiencia fue buena. “Llevo más de un año y, al principio, la comisión era muy baja. Era un atractivo, porque antes era una comisión por viaje de 16%, ahora ya vamos en un 40% y eso ya es usura”.

Carriez añadió que “la ilusión de compartir con tu familia ya no está, porque ahora hay que trabajar 12 horas prácticamente para hacer una cuota diaria que te dé para costear el monto operativo del auto”.

“Pero no todo es malo, también me han pasado cosas divertidas, una vez se subió muy tarde en la noche un pasajero que se llamaba Juan Carlos y se bajó Juanita, hasta la voz le cambió (ríe)”, contó Enzo.

Pero para Eugenia Alvarado, exponente femenina de la aplicación Uber, opinó que “desde el punto de vista de mujer es el mejor trabajo, porque se adapta a los tiempos de una y se complementan con tu familia, porque adecuas tu horario”.

En cuanto a la seguridad, Alvarado dijo: “Afortunadamente para mí, la ciudad es muy segura. Para una eso es muy importante y sabes que no te pasará nada. En cuanto a las comisiones, este sistema de trabajo es bueno, porque el turismo acá es muy fuerte y si damos un buen servicio va a ser rentable, pero es muy necesario regular el servicio para que nosotros tengamos más garantías para poder trabajar tranquilos”.

Eugenia dijo que también le han pasado cosas intensas manejando con Uber: “Una vez casi fui matrona. Tomé a una pareja de extranjeros un domingo en la noche y, cuando se subieron me doy cuenta que la mujer ya estaba teniendo al bebé, llegamos muy complicados al hospital. Fue lindo y muy emocionante ser parte de eso. Son cosas impresionantes que te pasan manejando en Uber”.