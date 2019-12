Como un buen “regalo” de Navidad calificaron las primeras beneficiadas del subsidio de Corfo

Ailyn Ulloa, Elizabeth Osorio e Inés Pérez vieron afectados sus locales comerciales por actos vandálicos durante octubre.

“En nuestro hostal sufrimos por los rayados y el robo de nuestros materiales de construcción que teníamos para arreglar nuestro negocio. Es Navidad y esto nos sirve para tener más bonito nuestro local y poder recibir a los turistas para año nuevo”. Así se expresó Ailyn Ulloa, propietaria del Hostal Bauer, en calle Chiloé, una de las primeras tres beneficiadas por un programa del Corfo que va en ayuda de los emprendedores regionales que vieron afectados sus locales por actos vandálicos durante octubre, tras el estallido social.

Ailyn Ulloa recibió el subsidio de 300 mil pesos para arreglar la fachada de su hostal.

En tanto, Elizabeth Osorio, dueña del local Betycel, en calle Bories, recibió 500 mil pesos: “Estoy contenta y agradecida por toda esta gestión, porque es una ayuda para nosotros las Pymes. Acá en Bories hemos sufrido muchísimo, estoy muy agradecida, porque ha ido mejorando las ventas estos días”.

Por su parte, la última de las primeras tres beneficiadas fue Inés Pérez Tapia, también en calle Bories, con un monto de 650 mil pesos para su local Alfa: “Deseo que lleguen nuevamente mis clientes, como acostumbraban a venir y como hemos estado tan escasos de clientes, hago un llamado de colaboración y que sea para toda la calle Bories. No hemos podido abrir con tranquilidad y la rotura de nuestra vitrina fue lo peor que sufrimos, porque estuvimos mucho tiempo sin poder repararlo, porque era caro y el tiempo no lo permitía. Hace cuatro días que pudimos arreglar la vitrina. El dinero que recibimos lo compartiremos con todo el personal, que me veía muy ajustada”, señaló.

De esta manera el programa de apoyo a la reactivación “PAR Chile Recupera”, de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), consistente en recuperar y/o mejorar el potencial productivo y la gestión a beneficiarios que tuvieron daños en activos fijos por causa de actos vandálicos durante octubre, el martes favoreció a sus tres primeras Pymes en Punta Arenas.

Este beneficio corresponde al catastro uno y dos que fue tomado el 31 de octubre y el 25 de noviembre, donde se identificaron las empresas con daños físicos (no lucro cesante) y se creó este instrumento de Corfo para subvencionar y así pudieran reiniciar rápidamente su negocio.

“Vamos a seguir ayudando”

Ante esto, el director regional de Corfo, Marcelo Canobra, dijo que “las empresas beneficiadas son las que declararon daño físico (una de ellas de Puerto Natales). El proceso fue complicado, porque por reglamento se necesita que cumplieran con una serie de requisitos, como no tener problemas con Impuestos Internos, deudas tributarias y es por eso que hay una diferencia entre las empresas que declararon daño físico con las que les estamos entregando este subsidio”.

Canobra agregó que “lo que queremos hacer ahora, como queda una brecha, es con recursos regionales satisfacer el 100% de la demanda. En total, el monto es de 46 millones de pesos de un total declarado de 114 millones de pesos”.

Además, el director regional de Corfo aclaró que el subsidio para cada local es según el nivel de daño que presentan. El máximo que se puede entregar es de 4 millones de pesos y el mínimo es de 300 mil pesos.

Canobra, incluso, acotó que “a través del mismo instrumento, con recursos regionales, vamos a seguir ayudando a todas las personas que han sufrido daños físicos en sus locales, por ejemplo, a la señora Ninfa Tapia con su kiosco, vamos a tomar registro de su daño y también a la señora del kiosco de Waldo Seguel con Bories, de tal manera que se puedan incorporar a este subsidio”.