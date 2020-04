Como un “fracaso” califican locatarios del Mercado Municipal las ventas de pescados y mariscos en Semana Santa

A pesar de que pudieron abrir de forma especial desde del pasado jueves hasta el día de ayer, la baja concurrencia de público generó que las ventas no estuvieran ni cerca de lo presupuestado.

Ni San Pedro pudo ayudar a los pescadores en Semana Santa. De los siete locales autorizados para funcionar en el Mercado Municipal, sólo cuatro terminaron haciéndolo hasta este domingo. Aunque esta se veía como una oportunidad caída del cielo para obtener ingresos, las ventas de los locatarios no estuvieron cerca de lo esperado.

El primer día había despertado las mejores expectativas de los vendedores pues se advirtió un importante flujo de compradores, pero después de eso el establecimiento de Avenida Costanera luciría como un lugar desolado. Oscar López, dueño del local La Estrella del Mar, se lamenta ante esta situación e intenta darle una explicación. “El primer día fue el peak. De ahí en adelante no vino nadie. Yo tenía planificado generar unas 350 lucas en esta semana y no hice ni la mitad. Es un fracaso y es algo lamentable porque yo vivo de esto. Creo que se avisó muy encima y faltó darle publicidad al Mercado en Semana Santa”, explicó López.

Otra razón que influyó en esta pobre asistencia de público, fue el tema de los permisos especiales que hay que solicitar a Carabineros para poder salir del domicilio. Así lo entiende Noleys Bracho, dueña del establecimiento Bahía Esmeralda. “En estos días vino la gente de la Armada a fiscalizar el lugar, pero como vieron que no había nadie se fueron a cuidar lugares más importantes. Nosotros no vendimos ni el 10 por ciento de lo que teníamos presupuestado. Yo creo que lo que pasó aquí es por los permisos que tiene que sacar la gente para venir. Como ahora sólo dan dos por semana para salir a comprar, tal vez ya los ocuparon y no podían salir”, admitió Bracho. Mientras que María Hernández, de Pescadería Puerto Montt, agregó que “el permiso que dan es por dos horas y media y la gente no alcanza a venir en ese rato. En sólo esperar locomoción se les va el tiempo. Además les debe dar miedo venir acá por el temor a contagiarse”.

Los locatarios enviarán hoy una carta a la municipalidad con el fin de poder abrir de forma excepcional los días miércoles y sábado y así generar algo de recursos para salir a flote. Empero, todo hace prever que se mantendría la cuarentena por una nueva semana.