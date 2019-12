Como un hijo “excelente” recordó madre a suboficial Fach que viajaba a la Antártica

Fue tan brillante su hoja de vida institucional, que el mando quiso premiarlo con un viaje a la Antártica, un lugar que tenía muchas ganas de conocer.

La angustia que siente Vinolia Macías por su hijo que iba en el avión Hércules que no llegó a destino, es inmensa.

Le parte el corazón saber que nunca más verá a Santiago Velásquez Macías. Ya siente su ausencia, porque tenía por costumbre pasarla a ver todos los días. Era como un ritual llegar a la casa de sus padres, en Juan Enrique Rosales, en el barrio 18 de Septiembre.

Con su marido, Ernesto Velásquez, tuvieron dos hijos: Santiago y José.

Este último recordó a su hermano como una persona tremendamente afectiva.

Dijo que ingresó a hacer el servicio militar a la Fuerza Aérea. Tanto le gustó esta rama castrense que después hizo los trámites para quedar a contrata.

Fue así como realizó toda su carrera en esta institución, a la que sirvió con mucho afecto y cariño. “En enero tenía planeado salir de vacaciones y a partir del 1 de marzo corría su jubilación”.

José contó que fue tan brillante su hoja de vida, que el mando quiso premiarlo con un viaje a la Antártica, un lugar que tenía muchas ganas de conocer.

“La felicidad por este viaje se refleja en una foto que nos envió por WhtsApp, minutos antes de despegar el avión”, comentó.

Santiago tenía 54 años, casado con María Inés Paredes, y papá de Paz, joven que le siguió los pasos institucionales. Ella ingresó a la escuela de suboficiales de la Fach, de donde egresó en marzo de este año. Sus excelentes calificaciones le permitieron elegir destinación y obviamente prefirió Punta Arenas, para estar al lado de sus progenitores.

Además, Santiago Velásquez era muy creyente y ligado a la comunidad Buen Pastor, donde era coordinador.

“Mi hermano era muy querendón de la familia”, resaltó José.

“No pasaba día que no me viniera a ver. Todos los días, y cuando no podía me llamaba de su trabajo”, comentó entre sollozos Vinolia.

El hermano asistió ayer a la exposición que ofreció la Fach, donde les informaron los últimos pormenores, tanto de la tragedia como las tareas de rebusca.