Como viven los colegios la “nueva normalidad” escolar

Mientras a nivel central se llama a ver una “nueva normalidad”, para los miles de estudiantes, la realidad sigue siendo incierta. De pasar a tener unas vacaciones de tres semanas en las que no podían ni asomar sus narices fuera de sus casas, a volver a clases de manera remota, a través de plataformas de internet o con material de estudio proporcionado por los colegios y liceos.

Pero a simple vista, daba la impresión que las vacaciones continuaron (para algunos apoderados), aunque en los establecimientos, se comenzó a ejecutar este plan de contingencia.

En la educación pública, el jefe del Area de Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Cristián Reveco, aseguró que todos los colegios retomaron sus actividades, tras este receso dispuesto por el Ministerio de Educación.

“Primero retomamos el contacto con los profesores, a través de los directores y los equipos de gestión, y lo que hemos solicitado es nuevamente generar otra entrega de materiales para los estudiantes, aunque reiteramos que la opinión de la Corporación Municipal es que estamos a la espera de que mejoren las condiciones sanitarias y con eso, preparándonos para un eventual retorno. Ya estamos planificando lo referente a insumos que puedan requerirse, y para ello estamos verificando los presupuestos, compras de insumos”, entre otros, partió destacando Reveco.

Respecto del material educativo, se continuará la línea de las anteriores entregas, “donde hemos planificado más de 5 mil actividades para los más de 480 cursos que tenemos, siempre respetando la autonomía de cada establecimiento. El seguimiento de los programas de estudio, la planificación y cómo se han abordado los objetivos, nosotros tenemos total conocimiento, porque hay grupos que han coordinado estos trabajos. Tenemos cuantificadas 5 mil actividades y estamos velando que haya un cumplimiento”, resaltó Reveco. Es por ello que asegura que “todos los establecimientos, en la línea que han determinado, están realizando sus actividades. Han podido tener mayor contacto, aunque no podemos emular lo que hace un colegio particular, pero sí nos podemos acercar en lo que ha sido la metodología y el trabajo”.

La vuelta a clases

Establecimientos como el Colegio Luterano, retomaron sus actividades entregando computadores de la biblioteca a los alumnos. El director del establecimiento, Cristián Díaz, declaró que “durante la semana pasada tuvimos reunión con todos los organismos de la comunidad educativa. Los presidentes de primer y segundo ciclo, profesores de media y básica, para ver cómo íbamos a iniciar la semana. Trabajamos con una herramienta de Google, que se llama Google Classroom, que permite una interacción del alumno con el profesor, pero no es una videoconferencia o una clase online directa. Pero como tenemos alumnos que no tienen internet, consideramos que es un acto discriminatorio hacer clases online y que otros no puedan, por lo que estamos abocados a tratar de cubrir esa necesidad, que en porcentaje debe ser de un 7% por curso. Por eso, estuvimos entregando a los alumnos desde séptimo básico hasta cuarto medio, de los computadores de la biblioteca, a modo de préstamo. Al mismo tiempo, estamos en el proceso de comprar conexiones inalámbricas para ellos”. Cristián Díaz indicó que vía streaming, más que clases, lo que están realizando son actividades para todos los cursos.

En tanto, en el Instituto Sagrada Familia, la jefa de UTP, Edita Márquez Zúñiga, indicó que “en las primeras semanas trabajamos a través de la página web, donde se subía material, en el caso de este segundo semestre, comenzamos con Classroom, donde diariamente los profesores van subiendo el material y tareas, para todos los niveles, obviamente con material distinto de acuerdo a las clases y su nivel. Allí cada curso tiene su carpeta, donde se sube material. Las primeras cuatro semanas tuvimos un 80% de cumplimiento de las alumnas que subían sus tareas a la plataforma”.

En cuanto a las alumnas que no tenían internet, con recursos Sep, se contrató un servicio de taxi que distribuyó material, impreso por las religiosas de la escuela. Esta modalidad se organizará esta semana, ya que 47 niñas fueron las que recibieron su material de estudio de la matrícula, correspondiente a 735 estudiantes.

A su vez, en la Escuela 18 de Septiembre, se retomó el formato que experimentaron cuando se inició la cuarentena, de entrega de cápsulas educativas y de prevención a través de las redes sociales YouTube y Facebook fundamentalmente, mientras que esta semana coordinarán la entrega física de guías de trabajo.

Profesorado

Los docentes también asumen con propiedad su labor. La profesora de Física del Liceo Juan Bautista Contardi, Silvana Burgos, estableció en su hogar, una oficina, desde donde dirige sus clases online: “Trato de realizarlas en la tarde, porque hay chicos con un desorden del sueño increíble, así que las fijo desde las 18 horas en adelante. Se suben clases grabadas y material al Google Drive, guías, pautas de trabajo, y nada es evaluado. Tienen el correo de contacto de la profesora para dudas. También tenemos clases para los más grandes, de tercero y cuarto medio. A ellos se les pide realizar una guía o trabajo y cada una o dos semanas, se les entrega un solucionario o la forma en que debió resolver, o el contenido que debió investigar. Las personas que no tienen posibilidad de imprimir el material, el colegio les facilita esa opción y, además, la Corporación nos exige que entreguemos el avance del trabajo que hemos realizado en cada nivel, por cada asignatura”, detalló Burgos, que en su casa instaló sala de clases, grabación con un data, pizarra, computador, impresora, entre otros implementos. “Durante el día armo las guías, power point y en la noche grabo mis clases, entre las 22 horas y la medianoche, porque como proyecto un ppt a la pared, necesito oscuridad y termino a las 2 de la madrugada de subir el material”, indicó la profesora.

Otros docentes, como Rodrigo Sancho, de la asignatura de Matemática, realizan reforzamiento vía online a estudiantes del Instituto Sagrada Familia, “pues, en el país, hay una debilidad en la comprensión del lenguaje matemático, el cual requiere un constante refuerzo, que fue lo que entregué durante dos semanas en sesiones de 40 minutos por grupos de 12 estudiantes. Se continuará con el mismo proceso, realizando mejoras respecto a la participación de las estudiantes para evaluar sus entendimientos y falencias durante la misma ‘clase’ o sesión de apoyo”.

De esta forma, las actividades académicas se están retomando en las escuelas, liceos y colegios, para lo que será un extenso “segundo semestre”, que podría tener un regreso a los establecimientos durante mayo, aunque todo dependerá del Covid-19.