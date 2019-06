Compañeras del Liceo Hernando de Magallanes buscan ser la Reina de Porvenir

Las cinco candidatas visitaron Punta Arenas

Un hecho muy poco habitual se vivirá este año en la elección de la Reina de Porvenir. Las cinco candidatas que se presentaron, van en el Liceo Hernando de Magallanes. Si bien en años anteriores hubo aspirantes a la corona que pertenecían a este liceo, siempre asomaba alguna otra joven representante de alguna empresa o institución. Por eso, más que una competencia o una rivalidad, lo que hay es una unión por representar de la mejor manera, a la capital de la provincia de Tierra del Fuego.

Fanny Ilnao, de 16 años; Alexandra Ampuero, de 17; Gabriela Arrizaga, de 17; Monserrat Vera, 17; y Daniela Retamales, de 16, llegaron ayer a Punta Arenas para dar a conocer sus candidaturas, en una actividad que se realizó en la pista de hilo de Zona Austral.

“Lo que me motivó fueron los comentarios de mi familia, amigas y mi pololo. Me habían dicho varias amigas que era una bonita experiencia”, comentó Fanny Ilnao, que además representa al club Cheerleaders Tigres All Star.

A su vez, Gabriela Arrizaga indicó que hubo varios factores que la motivaron: “Contribuir e incentivar a niños, niñas y adolescentes a participar en distintas actividades, no tan solo durante el aniversario. También postulé para adquirir herramientas que me van a servir para el futuro, porque esta experiencia lleva un arduo trabajo, y finalmente, por el fuerte sentido de pertenencia que tengo con Porvenir. Su población cuenta con varias cualidades positivas”, indicó la estudiante, que también representa a la OPD del Consejo Consultivo y al Programa de Prevención Focalizada Tomás Apóstol.

Además de ir en cuarto medio, Alexandra Ampuero representa a la agrupación de danza Anakenen, y opinó que con su candidatura busca “incentivar a las personas a participar de estas actividades, a los adolescentes especialmente, porque es una linda experiencia la que estamos viviendo”. La estudiante también se refirió a que el concurso no se haga en Punta Arenas: “por una parte es malo, porque a las personas las motiva a asistir a las actividades sociales que se realizan”.

Daniela Retamales, que cursa tercero medio, más allá de ganar, sabe que será una “experiencia inolvidable, y quiero representar a Porvenir. No soy de ahí, pero llevo 6 años viviendo en la ciudad. Soy originaria de Chanco (Región del Maule) y no me costó acostumbrarme. El liceo, la ciudad, todo muy bien, y la gente es muy cariñosa”. Y sobre el hecho de ser todas del mismo liceo, la lleva a comentar que “nos estamos apoyando en las dificultades de cada una, porque es una experiencia que nos va a servir”.

Finalmente, Monserrat Vera, reconoció que se presentó al concurso para adquirir experiencia, porque “soy muy tímida y vergonzosa, y me gustaría tener un crecimiento personal, ya que aquí se aprenden muchas cosas. Me gustaría que otras chicas me tomen como ejemplo y se atrevieran a postularse y aprovechar las oportunidades que nos da el municipio y otras instituciones. Porvenir me ha visto crecer y sería muy bonito representar a sus jóvenes”.

En la actividad en la pista de hielo de Zona Franca estuvo presente la alcaldesa Marisol Andrade, destacó que todas están motivadas en participar en esta celebración por los 125 años de la comuna y que por ser todas del mismo liceo, “hace este concurso más ameno, porque se conocen, son compañeras, por lo tanto, no hay rivalidad, sino, compartir la experiencia y el momento que viven durante el proceso”. La edil añadió que a diferencia de Punta Arenas, quisieron seguir con el concurso, porque había interés de las propias chicas por participar, entonces, al ver ese entusiasmo, ¿por qué suspenderlo? A veces por estos concursos la gente se fanatiza y genera roces, pero en Porvenir, usualmente no ocurre esto, porque todas se conocen, y en este caso, se da que todas son estudiantes. Otras veces habíamos tenido representes de empresas, pero que igual se han cohesionado con el resto de las jóvenes. El sentido es que ellas reflejan a la juventud porvenireña, con su alegría y espontaneidad y están muy comprometidas con la celebración del aniversario de Porvenir”, manifestó Marisol Andrade, que invitó a seguir la ceremonia de coronación, que se realizará el 19 de junio, en la víspera del aniversario y sus actividades conmemorativas, y que el día 22 se realizará un show para la comunidad, que tendrá como invitada a la cantante María José Quintanilla.

Fotos Gerardo López