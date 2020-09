Compleja situación económica complica el funcionamiento de refugios de animales

– Con la cuarentena han dejado de recibir aportes para su funcionamiento.

En una compleja situación económica y sin ninguna garantía que les permita contar con alimentos para sus animales se encuentran Refugio Chocolate, que tiene a su cargo 25 perritos, y Refugio Francisco de Asís, que atiende a otros 120. Advierten del impacto que ha tenido esta nueva cuarentena y la lucha que han debido dar para mantener el funcionamiento de sus establecimientos.

La fundadora del Refugio Chocolate, Elizabeth Tihuel, explica que la situación en que se encuentran es dramática y no saben si tendrán alimentos para mantener a los animales. Las ayudas han bajado drásticamente. “Son muy pocas las donaciones que se han recibido. Hoy sólo tengo una bolsa de alimento para mis perritos, así que me arriesgué a ir a las casas de mis vecinos a pedir ayuda”, dice la mujer, quien tiene una patología oncológica y por ello es paciente de riesgo frente al Covid-19.

A su juicio los perritos también deben ser una prioridad, no sólo los del refugio, sino que también los callejeros. “La gente que los alimentaba, hoy está en cuarentena y si no comen, se podrían poner muy bravos, que es un peligro que no se ha considerado”, advierte.

Frente a la grave situación que enfrentan los refugios es que enviaron una carta al municipio de Punta Arenas para solicitar un permiso para ir a las casas de las personas a pedir ayuda.

Ambos refugios no reciben lo necesario para garantizar el mes de funcionamiento. “Ellos (los animales) nos necesitan y es desesperante la situación. Yo me arriesgo para conseguir alimentos, pero al salir nos hemos encontrado con perritos muriendo de hambre. Esto está complicado y la cuarentena nos ha afectado mucho”, comentó.

El Refugio Chocolate ha estado trabajando cerca de diez años, en que han rescatado y dado en adopción a decenas de mascotas. En la actualidad, tienen cerca de 25 perritos de distintos portes y razas, de ellos siete están en condiciones de ser adoptados, lo que se espera se concrete este mes. En el refugio asumen los costos de los tratamientos que requieren los perritos rescatados, por eso su fundadora hace un llamado a las personas que pueden ayudar al refugio a contactarse con ellos al whatsapp +56 9 45807209.

Llamó además a no abandonar animales, ya que incluso hay quienes los dejan botados en la puerta del refugio.

En el establecimiento tienen cachorros y perros adultos. La fundadora del refugio comenta que los canes son rescatados de distintas partes de la ciudad, la mayoría de las veces a petición de los propios vecinos que se contactan con ella y le avisan cuando ven a perros en malas condiciones.”Hace días rescaté un perrito negro que estaba botado. Es un perrito de meses que está destruido y se había rendido”, comenta Elizabeth, pero lo cuidaron, lo bautizaron como “Morocho,” y hoy se prepara para la adopción.