Comunidad asegura que la crisis social “aún no ha pasado”

El Presidente Piñera, aseguró que “Lo peor de esta crisis ya pasó y ahora toca aprender las lecciones para construir un país mejor entre todos”. Ante tales dichos, La Prensa Austral salió a la calle en domingo para saber qué pensaban los transeúntes sobre los dichos del Mandatario, que además informó que esta semana entregaría una reforma de pensiones, de salud y la convocatoria a construir una hoja de ruta para definir en un gran acuerdo transversal el futuro de los años venideros.

Bajo este contexto, Rubén Calderón, músico callejero, acotó que “falta mucho para que esta crisis termine, el Presidente tiene que cumplir con las demandas que está pidiendo la gente. Si no hace esto, la gente va a seguir manifestándose, si no el país se le va a ir encima de nuevo”.

Algo muy parecido opinó David Sepúlveda: “No creo que ya pasó lo peor. No se ha cumplido con las demandas de las personas, es paupérrima la ayuda, principalmente, yo creo, se tienen que arreglar los sueldos de forma radical. Sólo así la gente va a quedar conforme y se van a calmar las marchas, que de por sí, no es bueno que estemos pasando por esto”.

Gloria Díaz y Víctor Reveco, curicanos de visita en Punta Arenas, agregaron que “no ha pasado la crisis social y no va a acabar hasta que el Presidente haga las reformas a las demandas que toda la gente está esperando y pidiendo hace mucho”.

Bima Bustos sostuvo que “se está relajando el Presidente, pero el descontento sigue. No se ha hecho ninguna solución a las demandas de la gente, más que bonos”.

Incluso, Bustos agregó que “hace años que la gente está esperando una solución real para las pensiones, sueldos dignos y no se ha hecho nada al respecto, sólo se han propuesto leyes anticapuchas o antidisturbios y es lo único que escucha de él”.

Eduardo Mensing fue más crítico y dijo que “hay que regularizar todo, hasta que no se solucionen los temas de base, como reconstruir el país, la crisis estará presente entre nosotros. Yo creo que, para volver a la normalidad, hay que parar con los destrozos en las movilizaciones. Si se tiene que realizar una movilización, no hay que hacer destrozos, porque se deja a mucha gente sin trabajo y eso no está bien, hay que hacerlo de forma más inteligente”.