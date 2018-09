Comunidad indígena yagán hizo ver falta de apoyo para “repoblar” la isla

El lunes de esta semana, representantes de la comunidad yagán de bahía Mejillones de Villa Ukika, se reunieron con la seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas Philippi, y el asesor de esta cartera, para aclarar dudas respecto del proyecto de “repoblamiento” de la isla. Los representantes reclamaron que pese a esta declaración de voluntad para apoyarlos, en la práctica no ha sido así.

Según expresaron en un comunicado, “el llamado plan de ‘repoblamiento’, que señala estaría enfocado en su primera etapa a las familias del ancestral pueblo yagán, que a pesar de su presencia milenaria en su territorio no le ha sido posible acceder siquiera a media hectárea. Esto es sabido por todos quienes han estado presentes en los gobiernos de este país, sin manifestar siquiera voluntad de resolver este problema que afecta directamente al desarrollo de nuestra comunidad indígena”, sostuvieron.

Lejano repoblamiento

En cuanto al plan, manifestaron que “hoy se ha optado por la compra de media hectárea en la modalidad de venta directa, un trámite que lleva casi dos años y medio, y que hoy podemos ver avances, terrenos que no tienen nada que ver con este plan de repoblamiento, como se quería hacer entender por parte de la autoridad, con la frase en portada de otras ediciones, que señalaban que nuestra comunidad iba a ser la más beneficiada con este plan, lo que reiteramos no es así; la obtención de estos terrenos que aún no se lleva a cabo, es un trabajo de mucho antes, dejando esto muy claro con la seremi y el asesor de la cartera”.

Si bien aclararon que como comunidad no están en contra del desarrollo y de este plan en particular, indicaron a las autoridades que asistieron a esta reunión que “nuestra participación y colaboración, será a través de la consulta indígena, ya que dentro de este plan hay medidas administrativas que afectan directamente a nuestra comunidad indígena”.

En condiciones indignantes

“A lo anterior se suma la condición de familias de nuestra comunidad indígena, que se encuentran en pésimas condiciones de habitabilidad por no contar con un bien de acceso público, lo que ha traído como consecuencia estar casi 15 años sin servicios básicos, con el rebalse de sus pozos negros, aflorando una condición de insalubridad extrema, situación vista en terreno por las autoridades de visita en nuestra tierra, se le señala que esto debe tener solución pronto, no se puede comenzar un desarrollo, dejando al pueblo originario del territorio como el patio trasero de este crecimiento, nadie se ha hecho cargo, tanto autoridades locales, regionales y menos nacionales”, reclamó la comunidad yagán.

Subsidio a tierras indígenas

Otro de los puntos tratados fue su nula utilización del subsidio a tierras indígenas, “no porque no se quiera postular, sino porque a pesar de estar en nuestro territorio no podemos hacer uso de este subsidio que viene desde Conadi (Estado) y comprar al mismo gobierno (Bienes Nacionales), lo que ha generado este sistemático y ‘atropellante’ deterioro en el desarrollo de nuestras actividades como comunidad indígena, originaria del territorio”.

Es por eso que concluyen manifestando que “hoy se abren las puertas de nuestra isla a todo el mundo de una forma irresponsable y poco seria, partiendo por las autoridades locales que todavía no entienden que antes de ellos, mucho antes, miles de años antes, este territorio tenía mucho más habitantes que ahora, pero ¿por qué?, porque la distribución y respeto a los espacios no se transaba, hoy los descendientes del pueblo yagán, deben marchar por obtener algo de su tierra”.