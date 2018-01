Comunidad oficial de automóviles Tunning pidió a las autoridades un autódromo donde poder correr

Juan Ruiz Gascogne, líder de la agrupación tuerca analizó que el sucesivo cierre de pubs y discotecas ha generado que algunos jóvenes salgan en sus vehículos y se congreguen en ciertas esquinas para “dar vueltas”, sin tener un punto fijo de reunión.

Roberto Martínez Arriaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

Múltiples sucesos se han registrado durante las últimas semanas en torno a la imprudencia y el temerario carácter de algunos conductores que circulan por las calles de Punta Arenas efectuando peligrosas maniobras a bordo de automóviles modificados mecánicamente, donde es recurrente avistar a personas manejando bajo la influencia del alcohol o sin portar la debida licencia de conducir.

De hecho, el último hecho fue protagonizado durante la madrugada del pasado viernes por un sujeto que evadió tres controles policiales y lesionó a tres funcionarios de Carabineros, siendo este individuo identificado como Jonathan Ulloa Balcázar, quien quedó en prisión tras ser formalizado en el Centro de Justicia.

Ante los referidos acontecimientos donde la población tiende a relacionar a todas estas personas infractoras de la ley como parte de los llamados “Tunning”, la comunidad oficial de este tipo de vehículos, que constantemente participa en obras sociales, se desmarcó rotundamente de los mencionados episodios. En un punto de prensa convocado ayer tarde en Avenida Costanera a la altura de calle Sarmiento, en el sector de las canchas, los miembros de la agrupación tuerca hicieron un llamado a las personas a no involucrarlos a ellos en los actuales hechos que han alterado la tranquilidad de la comuna.

“Gracias a estos últimos hechos y a algunos medios de comunicación la gente nos mezcló a todos dentro del mismo saco, diciendo que un auto con roncador o con los vidrios polarizados y que hacen carreras clandestinas son autos tunning. La idea de nosotros es siempre tratar de diferenciarnos como lo hemos hecho hasta ahora, estando presentes en las Jornadas por la Rehabilitación, el Carnaval de Inverno, el Día del Niño, donde siempre hemos participado junto a la municipalidad donde el alcalde sabe realmente quienes somos y lo que hacemos”, recalcó enfático Juan Ruiz Gascogne, líder de la comunidad oficial que agrupa a cuarenta conductores en toda la región.

Según explicó el joven, la mayor diferenciación entre los Tunning y las “copias baratas” que se desplazan por las calles y avenidas de Punta Arenas radica esencialmente en la inversión que el propietario del móvil le destina, sea en el equipo de sonido, los componentes mecánicos, hidráulicos y estéticos, entre muchos otros arreglos que hacen del móvil un atractivo en todo ámbito.

“¿Creen que uno de nosotros va a ir con su auto, que tiene invertido más de 5 millones de pesos, a ponerse al lado de un vehículo de carrera clandestina que se ven en las calles? Nosotros no nos vamos a arriesgar a que le pase algo al auto. Tenemos hartas inversiones en nuestros vehículos, de los cuales no van a pillar a ninguno de éstos en las carreras clandestinas, y la verdad es que queremos tratar de limpiar la imagen de nuestra agrupación en Punta Arenas”, agregó.

La necesidad de un lugar

Bajo este tenor, el representante de esta asociación reconoció haber conversado con otros conductores que derrapan en la ciudad, manifestando una preocupación en común que se relaciona esencialmente con la actual carencia que existe por un espacio para efectuar este tipo de actividades, dando a conocer que en el actual autódromo los precios para realizar eventos no se condicen con la calidad del lugar y el estado de la pista.

“Yo he hablado con los otros chicos por el tema de las carreras clandestinas, yo no me hago el loco también, soy joven y tengo un auto deportivo, pero la verdad es que en la ciudad falta un espacio. Hoy día el alcalde ha cerrado cuatro o cinco pub y discos. Los chicos salían a las 5 de la mañana con sus vehículos a dar una vuelta, y terminando todo el carrete aparecía Carabineros, hacía una especie de rastrillo y cada uno se iba para su casa. Hoy en día, todos esos chicos que salían a esa hora no tienen dónde estar, y ¿qué es lo que hacen? Salir en el auto, dar vueltas en una esquina, tomarse un trago en la calle, porque no tienen dónde hacerlo y eso va de la mano con el tema de las carreras clandestinas”, arguyó.

Falta de ayuda

Respecto a esto, Ruiz afirmó que se tiene una solución en mente, que según su perspectiva podría sacar de las calles a lo menos un 70 por ciento de las carreras ilegales que se llevan a cabo en el casco urbano, y tiene que ver con un predio emplazado en cercanías del aeropuerto que unas personas tienen en concesión por cinco años.

“Si nosotros tenemos la solución al problema necesitamos tener un apoyo para que con esto podamos ayudar tanto al municipio y a Carabineros a que la ciudad sea un poco más tranquila. Sin embargo, se preguntó respecto a esto y nos dijeron que no nos iban a apoyar porque nos decían que estábamos haciendo algo ilegal”, criticó.

Finalmente, consultado ante la gran cantidad de conductores que circulan sin la debida licencia, el presidente de los Tunning justificó que “para qué nos vamos a hacer los tontos, si una vez al mes choca un uniformado, sea carabinero, marino o aviador. Además, hoy en día los taxistas y colectiveros tienen mucho más desorden que nosotros, son mucho más imprudentes que cualquiera de los chicos que puede correr en la noche. Las carreras clandestinas las hacen de noche porque hay un menor flujo de gente y también se busca tener un espacio libre para evitar los problemas como choques y daños a terceros”.