Comunidad trans calificó la Ley de Identidad de Género como un “piso”, pero aclara que falta por avanzar en materia de igualdad

– Relato de quienes realizarán el trámite en el Registro Civil a partir del viernes 27 de diciembre de la próxima semana.

A penas supo sobre la promulgación de la Ley de Identidad de Género, Sofía Amaro fue al Registro Civil para realizar el cambio de nombre y sexo legal. Ella es una de las personas trans que no tendrá que recurrir a tribunales para efectuar el trámite. “Tiene que ver con el reconocimiento de la sociedad y de que te validen, que te incluyan sin las discriminaciones que se producen cuando hay diferencias entre tu expresión de género y lo que aparece en tu carnet”, explica.

Para Sofía, la ley es un “piso mínimo que permite ir disminuyendo la discriminación”, pero aún es necesario avanzar en igualdad. Respecto de la normativa, afirma que tiene “baches” que es necesario corregir. Por ejemplo, deja fuera a los menores de 18 años, quienes deben recurrir a los tribunales de familia y, para ello, deben acompañar antecedentes psicosociales y familiares del adolescente.

Comentó que las personas trans se dan cuenta de su identidad siendo niños, sin embargo por el condicionamiento de la sociedad no siempre pueden expresarlo. En su caso, siempre supo que era diferente, aunque nunca le pudo poner un nombre. Estando en la universidad, llegó a un punto de quiebre, luego de un proceso muy complejo y que lo llevó a cuestionarse muchas cosas, donde descubrió su propia identidad.

Una mamá de la Fundación Selenna en Magallanes, quien pidió la reserva de su identidad porque su hijo sólo tiene nueve años, recordó: “Cuando mi hijo tenía cuatro años, me dijo que se quería vestir como hombre. Le dije que se pusiera la ropa de su hermano, pero no quiso porque le quedaba grande. Entonces le dije que le compraría ropa de hombre, pero con la condición de cortarle el pelo, pensando en que no iba a querer, y él respondió que sí. Entonces, yo le dije que era mujer y tenía que vestirse como mujer”, recordó, explicando que ha transitado junto a su hijo y hoy lo ve de acuerdo a su identidad.

La mamá reconoce que siempre tuvo dudas porque la conducta de hija era propia de un niño. “Yo sólo conocía a las lesbianas y a los homosexuales, pero no sabía de los trans, pero mi corazón algo me decía… A los siete años, me dijo: ‘Mamá, me quiero llamar Alex’, ahí comenzó todo. Nunca pensé que iba a ser tan difícil renunciar a ella, pero la sociedad te lo hace más difícil”, comentó.

La vocera de la Fundación Selenna en Magallanes, Rossana Grubsic Koren, explica que las personas trans saben cuál es su identidad desde que son muy pequeños. “Cuando comienzan a socializar en el jardín infantil, ven que hay colores para géneros distintos, juguetes, ropa y la educación, entonces van autodeterminándose desde muy temprana edad. Por eso es que para los padres es muy complejo, porque además como adultos vemos el mundo de manera binaria, rosado y celeste, lo que no permite tener mayor información”, dijo la vocera de la organización, quien explica que cada proceso personal y de la familia correspondiente es único.

Señaló que, cuando un niño no tiene acceso a la identidad de género, esa familia y sus otros hijos también son golpeados con esta situación, porque todos los integrantes del grupo familiar “transitan” con él y para todos es un impacto.

“Cuando un hermano vive la imposibilidad de vivir con la identidad que siente, también se impacta la familia, quienes también viven problemas de salud mental, angustia y depresión, lo que podría ser más amable con una ley más amplia”, dijo.