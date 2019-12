Comunidad y autoridades fueguinas exigen que cobro de Epa a Tabsa no se aplique a usuarios

La Empresa Portuaria Austral (Epa) comenzará a aplicar una tarifa por el uso de las rampas de atraque a los ferrys de las navieras que cumplen servicios entre el continente y Tierra del Fuego, cuando sus embarcaciones excedan las tres horas de ocupación de los embarcaderos marítimos en ambas costas del estrecho de Magallanes. La noticia indignó a los usuarios fueguinos, sobre todo al conocerse que Transbordadora Austral Broom (Tabsa) gravará a sus clientes el costo adicional de dichas operaciones, cuando excedan la acotación horaria establecida y que se le comunicó por oficio a los operadores.

En el oficio 320 del 27 de agosto pasado, enviado por el director regional de Obras Portuarias (Dop), Jorge Valdebenito, a los capitanes de puerto de la región, con copia a la Epa, se les recuerda que “desde el año 2016 se encuentra dando cumplimiento a un convenio de cooperación para la administración y explotación de las rampas de conectividad de la región” y que “en el marco de dicho convenio, se han establecido servicios de conectividad y complementarios que se deben prestar, tanto para naves de conectividad como comerciales, estableciendo prioridades y garantizando su atención en forma equitativa y sin discriminación”.

Se hace notar que “en virtud de este último alcance, es necesario aclarar que la prioridad de servicios portuarios es para las naves de ‘conectividad’, en el contexto que dichas embarcaciones se encuentren prestando estos servicios de acuerdo a su itinerario establecido y ‘por un plazo no mayor a 3 horas’”, pero que “en cuanto a los servicios de mantención u otras operaciones que necesiten ejecutar, deberán ser realizados en terminales portuarios habilitados para ello” (el resaltado entre comillas simples es nuestro).

Se añade que “si requieran de las rampas Dop para ello, deberán coordinar con el administrador el horario de utilización, y sólo tendrán prioridad en casos de emergencia de la nave. De esta forma, garantizamos disponibilidad de atraque para otras naves que necesiten servicios portuarios en la zona”. Fue así que el gerente de Tabsa, Alejandro Kusanovic, inquietó a los residentes isleños al anunciar que el cobro adicional se aplicaría al costo del pasaje marítimo de esa empresa, como un adicional de “tasa de embarque”.

“Se nos aseguró que no iban a cobrar”

“Le hemos enviado una carta a la Epa, al intendente, a la gobernadora, a los alcaldes, a los consejeros, a los seremis de Transportes y de Obras Públicas y al director de Obras Portuarias, porque el tema es que cuando le entregaron en concesión la administración de las rampas a Epa, el 1 de septiembre, la condición era que no iba a haber ningún cobro con las naves de conectividad, y ahora en diciembre, empezaron a cobrarnos”, detalló Kusanovic.

Además, dijo que la administración ha sido un caos, “porque ponen problemas para todas las cosas y eso que habíamos hablado con la gerenta anterior de la Epa y nos prometió que no se iba a cobrar, porque le dijimos que si no, esto se iba a transformar en una tasa de embarque, porque son costos que no tenemos contemplados en la operación”. Lo que lamenta el ejecutivo es que el cobro está respaldado por el director regional de Dop, Jorge Valdebenito, con aumentos de costos de la Epa en muelles y a otros operadores.

Apuntó que el gravamen regirá incluso cuando deban permanecer en una de las rampas por razones climáticas, ya que en Bahía Chilota el ferry debe hacerlo porque la profundidad de la bahía impide estar a la gira. Por otro lado, la Dop no les ha respondido a la petición de concesión al lado del terminal marítimo, para amarrar los buques en costa, pese a que todos los demás servicios han dado su aceptación y que así despejarían la rampa.

Epa no responde

No fue posible obtener la versión de Epa, pese a nuestros insistentes llamados al gerente Rodrigo Pommiez, ni a la directora Laura Alvarez, en tanto que el director regional de Dop, Jorge Valdebenito, no nos devolvió el llamado, como lo anunció su secretaria. Sin embargo, el seremi de Obras Públicas, Pablo Rendoll, explicó la situación.

“La Dop no puede administrar las rampas, su facultad es sólo construirlas, por eso hizo un convenio con Epa para su administración. Hay cláusulas en un sentido u otro que desconozco, porque es entre la dirección nacional de Dop y la Epa. Y si hay una divergencia, como ya reclamó Tabsa por este cobro que consideran arbitrario, me imagino deberá responder la Epa por la situación administrativa y ahí se verá qué se resuelve. Es un tema entre la Epa y la empresa Tabsa, pero desconozco qué es lo que se cobra y debiera ser la Epa quien responda”, finalizó.

Alcaldesa

“¡Así funcionan las empresas!”, comenzó recordando la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, al ser consultada por el costo como “tasa de embarque” que Tabsa aplicará a sus clientes tras el cobro que le comenzó a aplicar la Epa cuando sus ferrys excedan sus 3 horas en las rampas de atraque.

Dijo que tras conocer la misiva que originó el tema y las declaraciones de Tabsa, “me preocupó como representante de la ciudadanía, por eso estoy enviando un oficio al intendente, con copia a los seremis de OO.PP. y Transportes, a la Dop y copia informativa a la gobernadora, donde manifiesto la preocupación del cobro adicional que pueda significar el alza de pasajes para la comunidad porvenireña y fueguina”.

“No queremos que nuestra gente siga perdiendo el poder adquisitivo de sus sueldos porque para nosotros la conectividad marítima es tan importante que en la Consulta Ciudadana Comunal afloró como nuestro segundo tema en importancia. Le pido al intendente que realice gestiones para que esto no sea así, que no se transforme en un costo para nuestros vecinos”.

Gobernadora

La gobernadora fueguina, Margarita Norambuena, dijo lamentar que el cobro de Epa ocurra “y que Tabsa se lo traspase a la gente, por lo que espero que esto llegue a buen puerto, para usar un término marítimo. La situación es que por cada recalada, a Tabsa le dan tres horas de operación, pero éstas las absorbe el Ministerio de Transportes, por conectividad”, clarificó.

El problema que Tabsa debe resolver con la Epa es instalar unos “dolphins” (postes para amarrar la nave) y dejar el espacio para que otras embarcaciones usen la rampa, “porque a mi entender, lo que no puede pasar es que Tabsa le traspase ese costo, que no tiene nada que ver con conectividad, a sus usuarios”.

“Espero que ellos logren solucionar esta situación a corto plazo, porque le están facturando a Tabsa, pero de acuerdo a la información que he recabado, las 3 horas que absorbe Transportes no se le debe aplicar a la gente. Hay una tarifa por recalada o muellaje en la rampa por servicio de conectividad hasta 3 horas en Bahía Chilota, en Puerto Williams, en Catalina, Punta Delgada”, especificó la autoridad gubernamental.