Con 550 estudiantes se inició Campamento Científico Escolar

Participarán hasta el sábado en 21 talleres, con clases, actividades lúdicas de aprendizaje y salidas a terreno.

Un renovado ambiente hubo ayer en la Universidad de Magallanes, con el inicio de una nueva edición del Campamento Científico Escolar, organizado por Par Explora Magallanes. Niños y jóvenes de enseñanza básica y media estarán hasta el sábado participando en 21 talleres, que ayer dieron inicio a su trabajo, con clases, actividades lúdicas de aprendizaje y salidas a terreno.

Los talleres son “Pajareando por Magallanes”, “Física en la vida cotidiana”, “Bichitos bajo la lupa”, “Inventos fascinantes”, “H2Océanos”, “Pequeños exploradores”, “Transmisión en la red con Raspberry Pi”, “VicoCiencia”, “Bajo la ola: intervención urbana”, “Jugando con las matemáticas”, “Explorines”, “Microcazadores de luz”, “Jardín marino”, “Teatro científico”, “Fascinación por las plantas”, “Antártica al límite”, “Geología que nos rodea”, “Artecliklarte”, “Fármacos en la naturaleza”, “Explora noticias”, y “Detectives de la ciencia”.

Durante la primera jornada se realizaron visitas al Museo de Río Seco, la Reserva Forestal, el Instituto de la Patagonia, las turberas de San Juan, el Humedal Tres Puentes, el Centro Hortícola, la costanera y el jardín botánico. Para hoy hay programadas visitas a estos mismos espacios, a los que se sumarán el Parque de los dinosaurios, el Huerto Agricultor, en la prolongación Mardones; el río de las Minas, el Centro Bahía Lomas, el Laboratorio Móvil Conciencia del Instituto de la Patagonia, el parque María Behety, la Planta Edelmag, Ifop, la Plaza Muñoz Gamero, calle Ovejero y Avenida Frei, frente al Hospital Clínico.

Si bien el taller contaba con niños desde los 5 años hasta jóvenes de 17, algunos ya contaban con experiencia en estos talleres. Fue el caso de Ignacio Aro Oyarzún, de la Escuela Villa Las Nieves, quien contó que “vengo aproximadamente desde los cinco años, he pasado siete años participando, siempre en distintos talleres. Al principio no cambiaba mucho, pero ahora he estado viendo otros. Es fascinante darse cuenta de otro mundo que no se ve. Me gusta venir porque me ayuda a abrirme más socialmente, y conocer gente que me pueda ayudar en un futuro”, valoró el estudiante del taller “Explora noticias”.

Un grupo muy participativo es el de “Antártica al límite”, en la que los niños buscaban intensamente entregar su opinión sobre por qué les interesó integrarse a esta clase. Lo mismo en el caso de “Pajareando por Magallanes”, con preguntas relacionadas con las características de los pingüinos, por ejemplo.

Los estudiantes participantes de estos talleres presentarán, el sábado, todo lo aprendido, mediante una muestra final que se iniciará a las 10 horas, en el edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes.