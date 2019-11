Con anuncio de $500 millones para construir liceo egresó la primera generación de cuarto medio de la Escuela Lemaitre

El egreso de enseñanza media es uno de los primeros grandes hitos de la vida. Pero ser la primera generación de un liceo, que primero partió como escuela y que tras muchos esfuerzos logró concretar su enseñanza media, es una medalla para lucir con orgullo. Más aún en un establecimiento de la educación pública, que particularmente este año ha sido muy golpeada, y con una pérdida de clases de más de 60 días.

Por eso, la Escuela Pedro Pablo Lemaitre organizó una gran fiesta para despedir a su primera generación, conformada por 21 estudiantes. Esos jóvenes que terminaron su enseñanza media en dependencias del Liceo Sara Braun, debido a que el establecimiento de calle El Ovejero contaba con infraestructura solamente para acoger hasta octavo básico.

Nada de eso detuvo los planes de formar el liceo, que inició el otrora director Julio Llanos y desarrolló Luis Vargas Báez, para concretar esta primera promoción bajo la dirección de Susana Barrientos. Una fiesta que celebró, especialmente, el anuncio que realizó el alcalde Claudio Radonich, respecto de que el Consejo Regional aprobó $489.581.000 para el diseño del mejoramiento y reposición de la escuela.

Tomás Alarcón está desde prekínder y es vecino del sector. “Fue un largo camino, con más momentos buenos que malos. Estoy muy feliz por el anuncio del nuevo liceo y qué alegría que la educación siga para adelante”, indicó el estudiante, que quiere ser ingeniero en Informática.

Rodeado de su emocionada familia, Matías Carrasco, por el contrario, llegó este año al liceo, proveniente del Sara Braun, por lo que prácticamente se cambió “al lado”. Eso no quitó que estuviera “emocionado y quiero dar las gracias a mi profesora y compañeros”. Por último, Paulina Muñoz, con un ramo de flores y sus tres premios, también estaba emocionada porque comenzó en prekínder. “Es un lugar muy acogedor en que me he sentido muy cómoda durante estos 14 años”. Y aunque el paso a la enseñanza media para la escuela fue difícil, “nunca pensé que no iba a funcionar, siempre tuve fe. Me llenó de felicidad el anuncio del nuevo liceo y es algo que me gustaría venir a ver”, concluyó la estudiante, que quiere seguir Administración de Empresas.

Emocionada por despedir a su curso estaba la profesora jefe Helia Barrientos, que ocupó ese puesto los dos últimos años. “Al comienzo costó, pero logramos un fiato maravilloso y son niños con un gran futuro. Llevar la jefatura de este primer cuarto medio es un hito histórico y estamos haciendo realidad el sueño de muchas personas que vieron casi imposible llegar a esto, hubo dudas al principio, cuando llegué, en 2017, había 34 alumnos entre primero y segundo medio y nadie veía que esto tuviera futuro. La gran consolidación que hemos tenido es marcar un hito en la comunidad y señalarnos como el establecimiento que crece, mientras estamos en esta crisis de la educación pública, ha sido una oportunidad única y que se ha dado gracias al gran cuerpo de profesores que tenemos”.

Uno de esos profesores y que ya no está en el establecimiento, pero fue uno de los más aplaudidos, fue Juan Carlos Güichapane, que actualmente está en el Liceo Luis Alberto Barrera. “Estuve con la gran mayoría de los estudiantes desde séptimo básico, en la época de Julio Llanos, cuando comenzó a armarse este proyecto y que con Luis Vargas Báez, se pudo concretar. Muchas emociones, es extraño volver al colegio donde estuve más de veinte años trabajando. La idea del inicio era tener la enseñanza media aquí, para que sea un polo de desarrollo en el sector”.