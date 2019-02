Con el sello de los legendarios espadachines medievales

Vicente Ruiz Oyarzo tiene 13 años y pasó a octavo en el Colegio Luterano Practica esgrima hace cinco años y medio en el Club Esgrima Austral, y el fin de semana fue el primer niño en presentar una exhibición artística de esta disciplina, en la Feria Medieval

Fue una de las novedades de la reciente edición de la Feria Medieval. Si bien el Club Esgrima Austral ya había participado en años anteriores en este evento cultural, organizado por la Sociedad Tolkien Magallanes, por primera vez, un niño mostraba sus habilidades con la espada. Pero no se trata de un chico cualquiera. No sólo porque se entusiasmó por una disciplina poco habitual para un escolar que recién tiene 13 años, sino porque en su corta carrera, que ya se extiende por más de un lustro, ya ha participado en competencias nacionales e internacionales.

Pero ahora agregó un componente de fantasía a su actividad, al participar en esta feria, representando combates de espadachines de antiguas épocas. Una variante mucho más libre, en la que si bien la técnica es importante, se le da un espacio más amplio al dramatismo, además de contar con una ropa adecuada a la puesta en escena, para representar este arte marcial de salón, el arte de tocar sin ser tocado.

“El esgrima me encanta porque cada combate es distinto al otro, entonces, es bakán, porque con cada contrincante tienes que armar una nueva estrategia para poder ganarle. Cada quien tiene su forma de ser. Yo estudio en el Colegio Luterano, en este momento soy el único que practica esgrima”, contó orgulloso Vicente.

No recuerda con exactitud cuándo comenzó su interés por esta disciplina, pero sí que siempre estuvo en su mente. “Desde siempre me gustó, cuando no sabía que había, lo dejaba en segundo plano, pero una vez que vine al gimnasio vi a los chicos entrenando, me acerqué, pregunté y fue súper bakán, era como un sueño perdido, pero al verlos, me encantó. He participado en un montón de torneos, en marzo iré a San Francisco de Mostazal a un Nacional. En los cinco años que tengo de carrera han sido de pura competencia”, destacó.

Respecto de la presentación que realizaron para la Feria Medieval, el entrenador del Club de Esgrima Austral, Felipe Palma indica que “el esgrima tiene varias ramas, está el deportivo recreacional, el competitivo, que es el que la mayoría practica; y otra no tan conocida, que es el esgrima artístico, que se ocupa en las películas, representaciones, actuaciones, pauteado onda obra de teatro. La idea es que el público vea el combate como si fuese real”.

Vicente ensayó durante dos semanas con Emilio Torres, quien recordó que “fui el primero en participar en la Feria Medieval, tengo amigos en la Sociedad Tolkien, sabían que hacía esgrima y me invitaron. Partí con el entrenador ‘Pato’ Moreno, que está en Estados Unidos en este momento, con él comencé practicando esgrima artístico, porque es el único en Punta Arenas, me gustó y comencé a masificar el esgrima artístico para hacerlo a la Feria Medieval, llevo como cuatro o cinco ferias”.

Entrenamiento integral

Felipe Palma, que durante esta semana se encuentra realizando un curso para gente de todas las edades, destaca que en el club “entrenamos tres veces a la semana, hacemos acondicionamiento físico, técnica, este año queremos implementar el ingreso a sala de musculación, para que los chicos vayan teniendo un físico más atlético, porque el esgrima hoy en día exige más. Antaño no era tanto, pero ahora en las competencias se ve que los competidores tienen una forma física definida”. Esto porque, como añade el entrenador, es una disciplina integral, “sobre todo las piernas, porque uno está en guardia todo el rato hacia delante o hacia atrás, marchar y romper; cuando avanzas es marchar y cuando retrocedes, es romper. Entonces hay que estar con las piernas flectadas y eso obliga a tener más musculación en las piernas, pero es todo el cuerpo”.

Y más allá de esta entretenida experiencia en la Feria Medieval, Vicente Ruiz mantiene claras sus intenciones de continuar mejorando en la práctica de este deporte.

“Mis planes serían volver a Saint Thomas. El 2017 el Torneo Panamericano fue en Estados Unidos, en las islas vírgenes Saint Thomas y me enamoré de esa isla. Mi intención es seguir participando, ganar, ganar, ganar, hasta volver a Saint Thomas, y seguir viajando ¿Le cuento un secreto? El primer año que tuve de esgrima, ya me conocía todo Chile, y de ahí por viajes al extranjero: Brasil, Panamá, Perú, Estados Unidos”, finalizó el promisorio esgrimista.

