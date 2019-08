Trabajadores de Mina Invierno: “Con este fallo se detiene el crecimiento económico y científico en isla Riesco”

Como ‘inexplicable’ e ‘irracional’ calificaron los trabajadores directos e indirectos de Mina Invierno, la resolución dictada por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia que anula la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto tronaduras de la empresa minera y que en la práctica da paso a que se concrete el anuncio de la compañía de paralizar sus operaciones en noviembre próximo.

A través de una declaración pública, los trabajadores del carbón fueron radicales en su postura y fustigaron con fuerza el dictamen señalando que: “rechazamos y repudiamos esta forma extraña de hacer justicia, en un Tribunal a más de 2.000 kilómetros y con jueces que no saben de minería ni paleobotánica”.

Así también se refirieron a la votación dividida en que la postura a favor estuvo en manos de los ministros Michael Hantke y Sibel Villalobos, mientras que su par Iván Hunter, marcó la disidencia. “El principal argumento del voto de mayoría no se funda en argumentos técnicos ni mucho menos en fallas detectadas. En palabras del ministro Hantke ‘principalmente fue la falta de información en relación con el componente paleontológico o paleobotánica en la discusión, por cuanto el Tribunal estimó que el Servicio de Evaluación Ambiental, si bien tenía indicios de que existían fósiles de importancia bajo el rajo de la Mina Invierno, no tenía toda la información suficiente para haber descartado los efectos sobre ese componente a través de las tronaduras”.

Según los trabajadores, no se entiende cómo el Tribunal no consideró suficientes para despejar sus dudas, las más de 22.000 fojas de las cuales el mayor porcentaje corresponde a informes sobre el tema paleobotánico, así como no bastó el aporte del connotado científico Harufumi Nishidable. “Más de 1.000 improntas fosilíferas halladas en el complejo minero, rescatadas y estudiadas dan fe del buen trabajo realizado en esta área. Con este fallo del Tribunal Ambiental, se detiene el crecimiento económico y científico en isla Riesco. Aún quedan caminos legales que se pueden y se deben seguir por el bienestar de nuestros asociados y familias”, enfatizaron.