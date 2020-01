Con incidentes menores se cerró primera jornada de la PSU

Las convocatorias para realizar cacerolazos y “funar” la rendición de la Prueba de Selección Universitaria, con el fin de postergarla nuevamente, solamente quedaron en las redes sociales. Al menos en Magallanes. En los cinco locales dispuestos en Punta Arenas hubo incidentes muy menores, que consistieron en golpes a las ventanas de las salas y gritos en las afueras de los establecimientos. Hubo algunos detenidos en las afueras del Liceo Experimental y ruido en los alrededores de los liceos Sara Braun y Luis Alberto Barrera, seis por violación de morada y dos por desórdenes.

Pero nada tan grave como para que se suspendiera la prueba, aunque algunos estudiantes perdieron su concentración por estas distracciones. Al salir de la prueba de Lenguaje, algunos salieron molestos, ofuscados o preocupados. Con tono cortante pedían no ser entrevistados, entre ellos una estudiante que dijo que los bocinazos no la dejaron tranquila, pero otros aseguraron que no escucharon nada.

“Hubo mucho bocinazo y como las ventanas estaban abiertas, se notaba demasiado. Fue como al inicio y a la mitad. Nos afectó la concentración, me perdía, pero de ahí todo bien, aunque estaba un poco difícil. Era como lo mismo de los ensayos, pero algunas preguntas te dejaban pensando. Me faltó tiempo igual. En la sala éramos súper pocos, había veinte anotados y llegaron diez”, señalaron en las afueras del Liceo Sara Braun, las ex alumnas del Insafa Valentina Lerchundi y Catalina Guerrero. Esta última reconoció que por el clima a nivel país, “tenía algunas dudas de venir, pero era necesario”.

Vicente Mansilla Pérez también escuchó “pitidos de los autos, porque en algún momento hubo mucho tránsito, así que no era como protestas. De repente se escuchaban pitidos en los primeros cuarenta minutos de prueba. No me afectó en todo caso. Respecto de la prueba, considero que Lenguaje es fácil, porque es comprensión lectora, aunque sé que voy a errar en algunas preguntas”.

Un grupo de estudiantes comentaba lo desagradable que fue escuchar tantos ruidos, pero no por protestas. “Yo no entiendo por qué dicen que no hagamos manifestaciones si los mismos carabineros estaban con sus sirenas y eso a mí me molestó mucho, no me pude concentrar, estuvo mal eso, es contradictorio. Me afectó porque escuchaba los bocinazos de los autos y las sirenas de Carabineros. Nos causaba incertidumbre, no saber qué estaba pasando. Si la prueba estuvo difícil o no, depende de la persona, pero sí siento que me faltó tiempo, pero aparte, los textos eran muy largos”, opinó la ex alumna del Liceo María Auxiliadora, Javiera Peranchiguay. A su lado, Damián Vidal, ex estudiante del Liceo San José, también comentó que tuvo problemas, “por las sirenas, a full, pero al final no se puede hacer mucho, no vas a salir a decirles a los carabineros que paren con las sirenas si estamos dando la prueba. Estaba más o menos difícil, había muchas preguntas más o menos complejas”.

En tanto, Benjamín Haro, ex alumno del Liceo Luis Alberto Barrera, concordó con los demás. “Los carabineros dele meter bulla con las sirenas, más que los autos que tocaban las bocinas, eran los carabineros que molestaban. Se hizo más difícil porque los textos eran complicados, sobre todo los últimos, pero había que hacerlo igual, con bulla y todo”.

Claro que en otras regiones del país, la situación fue mucho más grave, lo que llevó a que el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, Demre, informara de la suspensión de la PSU en 67 locales. Lo peor, sin embargo, fue que en primera instancia, a través de un comunicado, había asegurado que todo el proceso se suspendía, lo que encendió las alarmas en todos los estudiantes del país, lo que después fue rectificado, reconociendo que un error de tipeo en el comunicado, llevó a la confusión, en otro capítulo más de esta PSU que pasará a la historia como una de las más irregulares. Y aún queda la jornada de hoy, donde a nivel país se anuncia un aumento en las movilizaciones.