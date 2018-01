Con más de 50 jóvenes comenzó el Campamento de Verano en Inglés 2018

La iniciativa se realizará hasta el viernes en instalaciones del Liceo Polivalente Sara Braun.

Bajo el lema “Rythm is going to catch you” (el ritmo te va a atrapar) se dio inicio ayer a una nueva versión del programa English Opens Doors, iniciativa del Ministerio de Educación que busca mejorar el nivel de inglés en alumnos de quinto básico a cuarto medio. En la primera jornada, más de 50 jóvenes de diferentes establecimientos educacionales llegaron al Liceo Polivalente Sara Braun, donde quedaron a cargo de un grupo de monitores chilenos y extranjeros.

Este programa, creado en 2003, se extenderá de lunes a viernes, desde las 10 hasta las 17 horas. Es gratuito e incluye desayuno, almuerzo y snacks. Además, a los alumnos que vienen de zonas rurales se les costea la locomoción.

Gabriela Arqueros, profesora de inglés y monitora del campamento English Opens Doors en Punta Arenas, señala que este programa es “una semana de inmersión en inglés. Cada grupo de estudiantes está a cargo de un profesor de inglés o de un estudiante de pedagogía en el idioma de cuarto o quinto año, acompañado de un voluntario angloparlante, quienes realizan actividades con objetivos pedagógicos”.

Las actividades de este año tienen un especial énfasis en la música. “Se realizarán muchos ejercicios de pronunciación, rimas y de cómo hablar bien en inglés”, explicó Arqueros.

Por lo pronto, varios jóvenes se mostraron entusiasmados. Así fue el caso de Héctor Altamirano (16), quien pasó a tercero medio en el Liceo San José y se inscribió recién este domingo en el programa. “Desde muy chico que aprendo muy fácil el idioma”, señaló.

Por otro lado, Rocío Ovando (17) pasó a cuarto medio en el Liceo Luis Alberto Barrera y cuenta que una de las motivaciones que tuvo para inscribirse en el programa fue que a futuro quiere ser traductora intérprete. “Entiendo perfectamente el inglés. A veces me puedo poner nerviosa o no recordar las palabras, pero en el fondo es por falta de práctica”, aclaró.