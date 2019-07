Con más de 50 protagonistas se inicia esta tarde un sobrio Carnaval de Invierno

Para hoy se esperan temperaturas muy bajas y posibilidades de chubascos de nieve. Nada de mal para un Carnaval de Invierno que, a diferencia de otros años, da la impresión que será mucho menos llamativo que otros. No espere ver Transformers, ni King Kongs, o naves de Star Wars coloreando el cielo. Esas varas son muy altas para este año en que solamente habrá dos carros participantes en la Categoría A, correspondiente a servicios y empresas.

Gasco Magallanes y la Escuela La Milagrosa presentarán “Avengers, viaje de heroísmo, defendiendo la Tierra y la humanidad”, mientras que el otro carro corresponde a la comuna de Laguna Blanca, que exhibirá “Costumbres y oficios del ovejero de mi tierra”.

El resto de los carros, comparsas, batucadas y disfraces ajustaban ayer sus últimos detalles para participar del Carnaval.

El Ministerio Familiar Cristiano es una de las agrupaciones, que tendrá carro en la Categoría B, comparsa y murga, con las que representará “El arca del pacto”. En la sede, ubicada en la intersección de Avenida Eduardo Frei con Ignacio Carrera Pinto, mientras un grupo trabajaba cual Noé en la construcción de la barca, en otro sector, los bailarines ensayaban las coreografías. Una de las coordinadoras, Jessica Velásquez, adelantó lo que presentarán a la comunidad: “’El arca del pacto’ representa la presencia continua de Dios y el acceso que tenemos todos a estar cerca de Dios. Aquí no hay excepción de personas, no tiene que ver si eres rico o pobre; todos podemos acercarnos a El”, explicó. Para este trabajo se unieron las fuerzas de unas 150 personas. “Hace dos años participamos con ‘El trono de Dios’ y decidimos volver a participar porque somos parte de la comunidad, hacernos presentes, y mostrar que la religión no es tan cuadrado como la ve la mayoría de la gente, en la batucada y grupos de baile hay muchos jóvenes. Queremos que la gente nos conozca y que para Dios no existen diferencias, las que hacemos las excepciones las hacemos nosotros”, profundizó Velásquez.

Así como hubo algunas empresas que declinaron en participar en la edición de este año, hay otras agrupaciones que debutan. Es el caso de Agrupación Vida, que con su carro y comparsa entregará su mensaje sobre tenencia responsable de mascotas.

“Uno ve que falta mucho de ese tema en la ciudad, entonces la idea es transmitir ese mensaje a la mayor parte de la comunidad. Somos 25 personas, entre las personas que manejan el carro y la comparsa. Tenemos un perrito que lo hizo el papá de una de nosotras, con material reciclado en su mayoría, y tuvimos que comprar lo mínimo”, detalló la representante de la agrupación, Margarita Velásquez.

El carro es un simpático perrito mecánico, que será acompañado de otros canes adoptados. El encargado de la construcción es Claudio Yáñez, que explicó que “la gracia del perro es que se va a levantar, aparte de mover la boca y los ojos. Se usaron esponjas, fierros, material reciclado en general. En mayo tuvimos la idea de participar”, indicó.

Carro de “Reinas”

Como es habitual, el carnaval se iniciará con el paso de los motoqueros “Fantasmas en el viento” y la agrupación Tuning, con autos clásicos y Opala. De ahí, una de las novedades de este año: el carro de la Municipalidad de Punta Arenas, confeccionado como siempre en conjunto con la Tercera Zona Naval, y que habitualmente llevaba a la Reina de las Invernadas, ahora presentará a algunas de las que fueron soberanas en años anteriores.

Paola Mattioni (Reina en 1996) Elizabeth Conejera (1997) Paula Alvarado (1998) serán las representantes de los primeros carnavales. De ahí, se da un salto hasta 2006, con Daniela Pagels, Jasna Kusanovic (2007) Aneschka Babaic (2008) Karin Marincovich (2011) Camila Cárdenas (2012) Valentina Oyarzún (2015) Melany Navarro (2016) Génesis Carrasco (2017) y la última reina, Krishna Santic.

Poco antes de que comience el paso de los participantes, en el escenario ubicado en el frontis de la alcaldía, a las 17,45 horas comenzará a cantar la agrupación folclórica de la Escuela Normal Urbana profesor “Jesús Romero Flores”, de Morelia, México. Y a las 18,15 está programado el paso del primer grupo del desfile, que tendrán 3 minutos para presentarse ante el jurado.

La idea es que la primera parte del carnaval finalice a las 22,45 horas, mientras que en paralelo, a las 22 horas, en el escenario ubicado en Fagnano con José Nogueira, comenzará el show musical con Tencha Salvaje y DJ Spider, de Radio Activa, así como de la banda regional “Maska”.

En tanto, para mañana, el espectáculo se iniciará a las 16 horas, con la actuación del recordado grupo infantil “Cachureos”, que se presentará en el escenario de José Nogueira con Fagnano, mientras que en el principal, a las 17,45 horas, nuevamente la agrupación proveniente de México dará inicio al desfile.

Se estima que a las 22 horas, se iniciará el show de fuegos artificiales en la costanera, a la altura de la desembocadura del río de las Minas.