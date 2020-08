Con masiva caravana los camioneros piden al gobierno más seguridad en las rutas

“Hace cinco años fuimos a La Moneda a pedir más seguridad al rodado en el país y aún no hay solución”,

señala el presidente de la Asociación de Transportistas de Magallanes, Pedro Aguilar Cuevas.

El sonar de las bocinas de unos 40 camiones que transitaron desde el sector de las avenidas Frei y Presidente Ibáñez hasta la Costanera del Estrecho de Magallanes, fue la señal de adhesión que expresaron los transportistas magallánicos a los demás camioneros del país uniéndose a la demanda ante el gobierno por mayor seguridad para transitar en la Ruta 5 desde Puerto Montt al norte, especialmente cuando atraviesan la zona de La Araucanía.

“Hace cinco años fuimos a La Moneda a pedir más seguridad al rodado en el país y aún no hay solución”, señala el presidente de la Asociación de Transportistas de Magallanes, Pedro Aguilar, quien aquella vez integró la comitiva de dirigentes nacionales.

Ahora, a la distancia, mira con preocupación la situación que está pasando en el diario transitar de los transportistas y que registra que diariamente se roban cuatro camiones promedio a lo largo del país.

“A través de la Fedesur nuestros dirigentes nacionales están pidiendo al gobierno que se adopten medidas concretas. Todos los que van a Santiago o vienen desde allá no tienen opción de pasar por otra ruta que no sea la carretera 5 sur. Estamos pidiendo seguridad, no pueden seguir quemándose camiones”, señaló Pedro Aguilar, quien agregó que el 80% de los transportistas regionales debe transitar por la ruta sur y les interesa que se garantice la seguridad por todos los choferes que recorren llevando y trayendo carga.

Carlos Estrada, presidente de la Asociación Gremial de Transportistas de Punta Arenas, dijo que la movilización de ayer fue también una señal de solidaridad con los transportistas de La Araucanía los que sufren día a día el tener que transitar por rutas interiores que prácticamente están cortadas y que ahora se refleja también en la 5 sur.

Riesgo terrorista

“Acá hay colegas nuestros que cuando deben pasar por La Araucanía sufren también con la inseguridad, con el acoso ante el riesgo terrorista. Ya es un riesgo transitar de noche y por ello es preferible pasar durante el día por esa zona”, afirmó el dirigente, quien precisó que por esta razón los tiempos de traslado a veces son mayores al momento de pensar en el tránsito de carga entre Santiago y Punta Arenas.

Además, llamó a no olvidar que hace dos años un transportista regional sufrió la pérdida de su camión en La Araucanía por lo mismo que pasa hoy: poca seguridad para el rodado de carga. También se han quemado decenas de camiones “la situación sobrepasó cualquier límite de prudencia”, afirmó.

Abogó para que las gestiones que realicen los dirigentes nacionales ante el Ministerio del Interior tengan resultados y se apliquen medidas efectivas que otorguen mayor seguridad a todos los transportistas.