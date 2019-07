Con Misa a la Chilena celebraron a la Virgen del Carmen en su día

Con una Misa a la Chilena fue celebrada ayer la festividad “Nuestra Señora del Carmen”, en el gimnasio de la parroquia San Miguel.

Vistiendo el atuendo típico de nuestro huaso chileno, el párroco de San Miguel, Pablo Vargas Ruiz, dijo que “como todos los años celebramos a nuestra Señora del Carmen, e invitamos a los folcloristas de Punta Arenas y a las comunidades de San Miguel a honrar a nuestra Madre María, para ponernos bajo su protección, porque siempre en la vida necesitamos la ayuda de una mamá”.

Ante la sorpresa de ver al sacerdote vestido con el atuendo típico del huaso chileno, respondió que es parte de su identidad, “porque además de ser sacerdote soy folclorista. Es parte de mi vida familiar, y donde he estado, en Santiago o en la Novena Región, siempre me he sentido muy cercano a nuestra danza nacional”.

El canto y baile lo recomienda como una buena terapia de autoayuda, ya que le permite a la gente sacarla de las preocupaciones propias de la vida.

El sacerdote es oriundo de Hornopirén, un pequeño poblado colindante al Parque Nacional Hornopirén, distante a 109 kilómetros de Puerto Montt, en la Provincia de Palena, y llegó a Punta Arenas el año 2013.

“Como siempre me he sentido ligado al folclore, y la Virgen del Carmen ha sido un pilar fundamental en mi vida de fe, he propuesto hacer esta misa a la chilena y cada año ha ido cobrando más fuerza”, destacó.

Pablo Vargas formuló una invitación a la gente a acercarse más a María, “porque Jesús siempre nos dice ahí tienes a tu mamá. Y estos días hemos tenido la experiencia de los Cevas y los niños han tenido una oportunidad de cercamiento muy grande con la Virgen María”.