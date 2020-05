Con o sin ordenanza: municipio no tiene las facultades para cerrar el comercio

El levantamiento de la cuarentena sigue siendo tema en el municipio, más luego que el concejal Arturo Díaz interpretara a buena parte de sus colegas ediles calificando la medida con varios adjetivos que podrían reducirse a “inoportuna” y pidiendo al alcalde Claudio Radonich explicar bien por qué dio luz verde a la medida.

El propio jefe comunal argumentó que él sólo entregó una visión del actual escenario de Punta Arenas y una opinión basada en lo que le comentaron médicos, aclarando que el municipio y tampoco el alcalde tienen atribuciones para decidir respecto de la medida ni tampoco acerca del cierre o apertura del comercio local.

Tras esto, el concejal Germán Flores consultó entonces por qué hace algunas semanas el municipio de Providencia decidió cerrar centros comerciales. “Porque ellos tenían una ordenanza que rige su comercio”, respondió el alcalde.

Quien profundizó en el tema fue la directora jurídica de la Municipalidad de Punta Arenas, Claudia Casas, quien aclaró dicha situación: “Hay varios municipios que tomaron medidas similares a Providencia y ante ello la Contraloría (General de la República) sacó un dictamen que limita las acciones y facultades (de las entidades edilicias), dejando sin efecto las medidas adoptadas. Por lo tanto, en ese sentido no tenemos ninguna facultad dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades para regular el funcionamiento del comercio, salvo en los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas porque así está establecido por ley”.

Agregó que las facultades consideran todo lo que esté dentro del ámbito municipal, por eso la decisión se orientó en torno al Mercado, al Centro Artesanal y a los espacios públicos que ocupan los vendedores ambulantes.

Mall y Zona Franca

Sobre la realidad del comercio local, el alcalde Claudio Radonich dijo que cada comerciante del centro de la ciudad puede decidir su apertura bajo las estrictas medidas de seguridad que se encuentran vigentes. Sin embargo, la prohibición se mantiene para discotecas, pub, restoranes, cafeterías y gimnasios.

En cuanto al mall y la Zona Franca, la autoridad municipal sostuvo que tras reunirse con los administradores “ambos me indicaron que no abrirán en los próximos días”, limitándose el primero al supermercado, banco, Servipag y óptica; y el segundo a los locales que están fuera del módulo central. “Lo que no queremos tener en Punta Arenas es un Apumanque, que abra y tenga que cerrar a las pocas horas”, enfatizó Radonich.