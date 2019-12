Con polémica finalizó ceremonia de nombramiento de Punta Arenas como Capital Americana de la Cultura

Los aplausos tras la ceremonia en que se nombró oficialmente a Punta Arenas como Capital Americana de la Cultura 2020, se transformaron en incomodidad en los presentes, a la hora del cóctel. Las autoridades e invitados al acto en el Centro Cultural se disponían a comentar algunos detalles, cuando desde lo alto, el actor Juan Manuel Herrera expresó sus discrepancias hacia la forma en que el municipio ha guiado la actividad cultural en la comuna, principalmente haciendo hincapié en la falta de espacios y oportunidades.

El tenso momento continuó con un cara a cara entre el alcalde Claudio Radonich y el también actor Manuel Orellana, quien justificó esta intervención porque “me parecía inoportuno no poder expresar un descontento con respecto al manejo de ciertas situaciones, al planteamiento de cómo se proyecta una ciudad que es súper poco vinculante. La gente que estaba invitada es muy poco vinculante con el sector artístico, patrimonial, los pueblos originarios lo mismo. No hubo espacio para conversar, lamentablemente uno tiene que llegar a estas instancias, fuera de protocolo, casi como una intervención, que aunque le parezca fuera de lugar a algunas personas, no tenemos otras opciones. El alcalde no siempre da la opción de conversar con la gente que hace cultura y que se hable de un dispositivo de que vamos a llevar cultura hacia el barrio u otras regiones, me parece un poco absurdo, porque durante años no se ha hecho nada para tratar que eso se lleve a cabo”, justificó.

La ceremonia

Previamente, todo había sido sonrisas y aplausos. El presidente del Bureau internacional de Capitales Culturales, Xavier Tudela, destacó las cualidades de Punta Arenas y relató la historia de este reconocimiento internacional, que desde el año 2000 ha tenido como capitales a ciudades y estados de México, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, y de Chile, a Iquique, Santiago y Valdivia.

Además, se otorgaron los reconocimientos a los 7 Tesoros de Punta Arenas, que fueron elegidos por una votación popular en la que participaron 8 mil personas. A saber, el Club de la Unión, la junta de vecinos Cerro de la Cruz, Humedal Tres Puentes, el Kiosco Roca, el estrecho de Magallanes, el Fuerte Bulnes y el Cementerio Municipal. Asimismo, se exhibieron saludos de otras capitales culturales, como la de este año, San Miguel de Allende, de Guanajuato. También la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés envió su mensaje; se exhibió el logo que acompañará las actividades del próximo año y finalmente, el spot publicitario que se emitirá a través de la cadena española Antena 3 Internacional y las señales de Discovery Channel.

Sin embargo, la situación del país tras el estallido social ¿puso en duda esta nominación y las actividades? Responde Xavier Tudela: “Si tuviéramos que parar actividades como consecuencia de los conflictos sociales que hay en muchas partes del mundo, no haríamos nada. Incluso pienso que este tipo de actividades, de una manera muy simbólica, pueden ayudar a una cierta normalización de la situación para encontrar las soluciones necesarias para resolverlas definitivamente”.

Tudela indicó que el cronograma de actividades se tendrá en enero y que el porcentaje de actividades culturales aumenta un 10%. “Punta Arenas también se está presentando a través de cadenas internacionales y se estima que unas 3 mil veces al año se mostrará Punta Arenas en 30 países del mundo”, finalizó.