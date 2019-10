Con profesores y asistentes de la educación en paro ordenan el retorno a clases

La secretaría regional ministerial de Educación anunció ayer el retorno a clases en todos los establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, en niveles básico y medio en la comuna de Punta Arenas, Natales y del resto de las provincias.

La educación parvularia, en tanto, funcionará hasta las 13 horas.

“Yo creo que la seremi se equivocó, ya que la normalidad no es tal. El Colegio de Profesores se encuentra adherido al paro y hemos hecho un llamado a los docentes a que no concurran a clases”, señaló Violeta Andrade, presidenta regional del Magisterio. En su opinión los niños no se encuentran en condiciones de asistir a clases, ya que por las noches, en las inmediaciones de sus hogares, se presentan desmanes por lo que no descansan como debieran. Agregó que durante esta jornada analizarán si continúan con el paro este viernes.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación, Pedro Pablo Ramos, añadió que su gremio adhirió al paro total de hoy, por lo que no asistirán a ningún colegio. “Creemos que no están las condiciones para retornar a clases, considerando que en dos escuelas encontraron materiales incendiarios”, con los que probablemente querían atacar los recintos, manifestó. Tal cual como lo indicaron los profesores, analizarán durante esta jornada si retomarán sus funciones este viernes.