¿Con qué nota califican los magallánicos la labor de los diputados Boric, Bianchi y Amar?

En el último día del año 2019, La Prensa Austral salió a preguntar a los transeúntes su evaluación sobre la gestión de los diputados regionales Karim Bianchi, Sandra Amar y Gabriel Boric.

De esta forma, Juana Sepúlveda dijo: “Les pongo un 5 a los tres, porque no han hecho nada por la región. Yo no conozco a ningún diputado, no hay una instancia donde una pueda conversar con ellos. Si existiera una posibilidad donde digan que tal día podremos conversar con ellos en la Plaza de Armas, por ejemplo, sería estupendo, pero eso no se les ocurre. Ellos están ganando plata sin hacer nada por nosotros”.

Juan Quiroga fue más crítico con la nota a los diputados: “Les pongo un uno a los tres, porque no han hecho nada por nosotros. Esto es simple, se mueven en base a la plata nomás, pero a la hora de trabajar junto a nosotros, desaparecen”.

Daniel Sillard también decidió calificar a los tres diputados con una misma nota: “Les pongo un 4,5 a los tres, la misma nota a todos, porque no han estado a la altura de las circunstancias. Creo que ellos están igual que el gobierno, no asimilan lo que la gente necesita. Yo, personalmente, no he sentido un apoyo de ellos hacia el movimiento que está ocurriendo en el país y en la región”.

Amelia Oyarzún fue otra puntarenense que le puso la misma nota a los tres: “A los diputados no les he visto nada de especial, nada por lo que puedan sobresalir. Así que les pondré una nota 5 a los diputados, porque, reitero, no han hecho mucho por mejorar nuestra región”.

Marcelo Márquez los calificó con un azul, pero bordeando en la nota roja: “Les pongo un 4,5, porque ninguno tiene una labor preponderante en la región, ninguno sobresale por sobre el otro”.

Yenifer Argel fue un poco más benevolente con su nota: “Yo creo que el único que sobresale es Karim Bianchi. A él le pondría un 5,5 y a los demás les pongo una nota roja. No quiero dar mi opinión sobre ellos, pero no alcanzan como para ser evaluados de una buena forma”.

Marcelo Soto fue más crítico con su evaluación: “Les pongo a los tres un 3,5, porque he visto que se han escondido desde que se produjo el estallido social. Los tres han prometido mucho, pero cuando se tiene que demostrar con hechos esas promesas, no aparecen. Eso habla muy mal de ellos”.

Rita Bahamóndez fue otra magallánica que puso una nota poco sobresaliente: “A los tres diputados les pongo un 4, porque ninguno de ellos ha gestionado de una buena forma las cosas que han prometido, sobre todo con la región”.

César Aguilar fue enfático en señalar que “no sirven para nada. A la Sandra Amar la he visto en algunas ocasiones, yo creo que se merece un 5; a Boric y Bianchi les pongo un 3, no porque tengan una mala gestión, si no porque no han tenido gestión alguna. No los veo nunca trabajando con la gente que, se supone, deberían hacer”.

Humberto Donatti fue más solidario con su evaluación: “A Karim Bianchi le pondría un 6, porque he visto que se ha preocupado de los problemas magallánicos; a Sandra Amar no la he visto mucho, le pondría un 5 por lo mismo y al señor Boric también le pondría un 5 por la gestión que ha hecho”.

Cristóbal Barredo, crítico en su evaluación, dijo que “a Sandra Amar le pondría un 2, porque no la he visto representar los intereses de la región, si no más bien a los intereses de su partido; A Boric, a pesar de las últimas caídas, le pongo un 5, porque sus acciones hablan de un tipo que sigue votando por proyectos emblemáticos como el de la salud mental o la baja de sueldos de los parlamentarios; a Karim Bianchi le pongo un 5,5, porque he visto las intervenciones de él en la Cámara y me parece que lo hace bastante bien”.