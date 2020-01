Con revisión de mochilas, controles de identidad y suspensión de la prueba de Historia concluyó la PSU

Los incidentes ocurridos a nivel nacional con la rendición de la PSU, que obligaron a suspender el proceso en 67 establecimientos, tuvo sus consecuencias en Magallanes. Aunque los incidentes fueron mínimos, las medidas de seguridad aumentaron considerablemente. Desde tempranas horas, Carabineros dispuso de vallas papales para el ingreso, solicitó carné de identidad a los estudiantes y revisó los bolsos, lo que sin dudas, agregó tensión a la rendición del examen, más aún para una prueba siempre compleja como es Matemática.

Los estudiantes dieron cuenta de esta molesta situación, aunque hubo otros que la respaldaron. Para Catalina Torres “me pareció exagerado, porque ayer no hubo incidentes en este liceo (Sara Braun) y lo que uno espera es hacer la prueba con tranquilidad y no que haya un grupo de Carabineros esperándote, aparte que esto no lo informaron. Me pareció una falta de respeto y no ayudó a la tranquilidad de nosotros, me puso más nerviosa todavía”, indicó la estudiante que por segunda vez da la prueba, que añadió que aunque siempre se dice que no hay que acudir con mochila, “depende del examinador, que te dice si la puedes dejar adentro o afuera. Yo traje mis cosas porque después tengo que trabajar”.

Similar postura expresó Claudia Sepúlveda: “Está mal, si venimos a dar una prueba, no tienen por qué revisarnos las mochilas, no somos delincuentes, nos están pasando a llevar. Obviamente da más tensión, me hicieron pasar un mal rato. Ayer (lunes) vine con mochila y no me dijeron nada”. En tanto, para Ema Garcés, “es como raro, porque ayer (lunes) no lo hicieron. En Punta Arenas está todo más relajado. Ayer no había Carabineros, a diferencia de hoy, entonces es como raro todo”.

En la misma línea, Gabriel Sáez opinó que “no corresponde, porque estamos rindiendo una prueba de selección universitaria en que tampoco correspondería que hagan procedimientos o controles. Nunca me habían revisado la mochila. Yo no sabía que había que venir sin mochila, porque aparte ando trayendo mi uniforme, porque después me voy a trabajar”.

Incómodo

Angel Barría a su vez expresó que no me parece, porque aquí no pasó nada tan grave como en el norte. “Fue incómodo. Aunque yo no quería dar la PSU porque no estoy de acuerdo con ella, igual la vine a rendir, porque es la única forma que tengo para entrar a la universidad. Antes no se podía traer, pero ayer me di cuenta que todos andaban con mochila, y como me tengo que ir a trabajar después, la traje”.

No todos estuvieron en desacuerdo con esta determinación, por ejemplo, Avik Díaz comentó que “es una medida de precaución por todo lo que pasó en Santiago, ayer (lunes) no tuvimos la revisión de hoy, pero no me molestó. Yo vengo de Santiago, y que te revisen la mochila es de lo más común para mí”, mientras que para Juan Henríquez “es una forma de estar más seguros adentro, así que está bien. No me puso más tenso, es una medida de seguridad. La prueba no estuvo difícil, lo que me causó tensión fueron los cambios de fecha”.

Si todo esto no fue suficiente, debido a las filtraciones que hubo de la prueba de Historia a través de redes sociales, poco después de las 14 horas, a minutos del inicio del último de los exámenes, el Demre informó que se suspendía su rendición. Los estudiantes que llegaron a esta prueba no obligatoria, se fueron contrariados, tras un proceso que nunca olvidarán.

A diferencia de otros años, esta vez el encargado del Demre a nivel regional, Víctor Pérez, no fue facultado para entregar declaraciones, por lo que solamente a nivel central había que solicitar información sobre el proceso. Sin embargo, no contaban con datos sobre cuántos fueron los estudiantes que estaban inscritos para dar la PSU de Historia, y que es fundamental para postular a carreras del área humanista.