Con sólo 24 años se convirtió en la primera conductora del carro de la Séptima Compañía de Bomberos

Una responsabilidad para la que se preparaba desde niña, cuando veía pasar los carrobombas y quedaba sorprendida por los colores y el sonido de las sirenas. Siempre soñó con conducir uno de esos enormes vehículos, y ahora puede contar con orgullo que venció los prejuicios y desconfianzas. Javiera Paz Yagello Lobos, con sólo 24 años, se convirtió en la primera mujer que conduce el carro de la Séptima Compañía, a la que se incorporó cuando recién tenía 15 años. Desde entonces inició un camino en que ha combinado el servicio a la comunidad, con los estudios, primero en el Liceo Nobelius y posteriormente en la Universidad de Magallanes, donde sigue la carrera de Enfermería, cursando actualmente, el cuarto año.

Así que en las instalaciones de la Bomba Prat se siente como en casa. Hija del matrimonio entre Julio Yagello (director del Centro Hortícola del Instituto de la Patagonia) y Yasna Lobos (secretaria en la Clínica Red Salud), no sabe cómo fue que partió el amor por el trabajo bomberil. “De pequeña, mi papá siempre decía que parecía que nací queriendo ser bombera, porque siempre escuchaba los carros, tenía unas pantuflas de casa de bombero, y como a los 10 años dije que quería serlo, pero siempre tuvieron sus aprensiones, y a los 15 años fui a buscar los papeles y le pedí la firma a mis papás”.

Por eso ahora toma con mucho compromiso esta responsabilidad: “Desde que ingresé quería manejar los carros. En ese tiempo había otro cuartelero, Héctor Cárdenas, que era muy apasionado por los carros. A mí siempre me interesó manejar el BH7, que tiene caja mecánica, en cambio el B7 es con automática. Lo primero que te piden es tener licencia clase B, después que la saqué, quería manejar los carros”. Para ello tenía que realizar un curso, para el cual los cupos siempre eran para los voluntarios más antiguos, por lo que quedaba rezagada.

Hace un mes tuvo

su licencia

Hasta que el año pasado pudo tomar primero el curso teórico y después el práctico, evaluado por la Academia Nacional de Bomberos. El certificado llegó en enero y en febrero, como se fue de vacaciones, no pudo realizar los trámites. Los postergó para marzo… y llegó el Covid-19. Y recién hace un mes pudo obtener su licencia.

“Mi primer turno de rol de conductor fue el jueves, y me pasé todo el día acá y no salió ningún llamado. El domingo pensaba que iba a tener la posibilidad. Mi rol terminaba a las 20 horas y tres o cuatro minutos antes salió un llamado a un principio de incendio. Todos me felicitaron después, por ser la primera mujer que maneja los carros de la Séptima Compañía. Me pone feliz que la gente haya confiado en mí, porque igual es difícil. Vivimos en un mundo de hombres y para las mujeres que somos bomberas y es difícil ganarse un espacio”, reflexiona.

Javiera Yagello profundiza en este tema, porque si bien en la compañía la tratan como un bombero más, sabe que siempre habrá prejuicios, más si se trata de ser la conductora del carro. “En general, aquí mis compañeros me tienen harto cariño, como entré de chica, algunos me consideran como si fuera una hija más, o su hermana, entonces por ahí me he ido ganando el cariño y el respeto bomberil, porque muchos, como quieren ser gentiles, me ofrecen ayuda, pero yo muchas veces no me dejo ayudar, para que se den cuenta que yo puedo. El año pasado me había postulado para teniente cuarto, pero salió otro bombero, pero sé que por lo menos tengo un grupo que confía en mí y esa es otra de mis metas, ser oficial de la compañía, que tampoco aquí ha habido, a diferencia de otras compañías como la Quinta, la Tercera”.

Pero Javiera Yagello no se conforma con haber cumplido esta meta, sino que ya apunta sus miradas a conducir el carro BH7, “que es con caja mecánica, cambios altas y bajas, palanca de golpes. El B7 es automático, pero sí hay que tener cuidado con la dimensión del carro, que es mucho más grande, y la parte donde van las mangueras no se ve por los espejos, así que hay que calcular esa distancia para no golpearlo. Lo otro complicado es el manejo de la bomba, que es otro sistema, tiene una bomba centrífuga, y hay que saber las presiones, el caudal. Trae 4 mil litros de agua y con dos pitones, se puede gastar en un minuto y medio, tres minutos, entonces uno sabe que tiene que alimentarlo con un grifo, y manejar otros valores. Eso conlleva ser un maquinista, manejar el camión y saber operar la bomba”.

Durante estos años de aprendizaje, destaca el apoyo que recibió del ex cuartelero Héctor Cárdenas, y el actual, Luis Mansilla, “que tiene pasión por los carros, todos los días lo lava, lo cuida y te enseña a tenerle un cariño a las máquinas”, puntualiza. Otro respaldo importante fue el del bombero honorario y maquinista César Dittmar, y del teniente segundo Rodrigo Sepúlveda, quien además, desde hace tres años es su pareja.

En la Bomba Prat, Javiera está acompañada de otras cinco mujeres, tres de ellas más nuevas y dos brigadieres que están por pasar a ser bomberas. Es por eso que otra de sus metas es tener una guardia nocturna compuesta solamente por mujeres. “Teniendo una conductora, se puede implementar, y ese es mi próximo paso, para tener la oportunidad de aprender, porque cuando uno más aprende es en la primera instancia, no cuando llegas de tu casa y está más controlado; aprendes más cuando sales del cuartel y esa es una oportunidad que de repente no las puedes tener”.

La estudiante

Pero toda esta actividad bomberil, Javiera la combina con sus estudios. “En el colegio no es tan difícil, pero en la U una no sabe si quedarse en una clase o salir a un llamado. En principio salía harto de las clases, pero después me quedaba para que no me fuera mal en los ramos. Después sabía a qué emergencias ir o no. Cuando tenga el internado, como es por turno, cuando tenga libre vendré a la compañía. He tenido prácticas en Enfermería, en el hospital, y termino tarde, entonces trataba de ir a todos los llamados de la noche, para no perder mi asistencia y en los fines de semana, participar en lo más que se pueda en la compañía. Una siempre quiere instruirse en otras cosas, tengo mi malla operativa, profesional, todos esos cursos, porque la idea es ser mejor dentro del servicio”, finalizó Javiera Yagello.