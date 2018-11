Con su relato de oficial castrense torturador mujer ganó concurso literario de Senama

Pasaron 45 años para que saliera a la luz pública la tortura psicológica que sufrió una profesora y encargada de biblioteca, el año 1973, cuando vivía en Puerto Natales.

María de las Mercedes Bejarano Ramírez, de actuales 71 años, se atrevió a contar el secreto que guardó por décadas y, de paso, entregar un agradecimiento al médico Alvaro Soto Bradasic, de quien no duda la ayudó para que el oficial de Ejército que le complicó la vida, dejara de torturarla psicológicamente.

“Confieso que he vivido” lleva por nombre el concurso literario autobiográfico que busca encontrar historias y anécdotas de las personas mayores, instancia donde una de las 14 participantes de la Región de Magallanes fue María Bejarano.

Esta es la cuarta versión de la iniciativa promovida, a nivel nacional, por el Servicio del Adulto Mayor (Senama).

La idea es que personas mayores de 60 años puedan contar sus experiencias de vida, en escritos que no superen las ocho páginas.

La directora regional del Senama, Rebeca Aguilante, destacó que la idea de este tipo de concursos es fomentar la lectura y promover la participación de los adultos mayores, “quienes tienen mucho que enseñar y entregar a la sociedad. Es mediante este tipo de instancias que podemos demostrar que ellos están vigentes”.

Las menciones honrosas recayeron en Susana Suárez García, 93 años, (Ciudadana Ilustre), quien escribió el relato “Al Sur del Sur”. Y el periodista, de 72 años, Francisco León, con el escrito “Su hija no era Puta”.

“Urquiza”

Pero fue el trabajo de María Bejarano, “Urquiza”, el que se adjudicó el primer lugar y con ello su relato autobiográfico pasó a engrosar la cuarta edición del libro “Confieso que he vivido”.

En conversación con La Prensa Austral, la premiada contó detalles de la experiencia que le tocó vivir que decidió hacer pública.

“Lo mío sucedió en Puerto Natales, en octubre de 1973, cuando llegaron los militares a quemar los libros a la biblioteca y yo me opuse”.

Recuerda que el cabo a cargo de esta misión era el padre de las hijas a las que ella hacía clases en el liceo. “Entonces le dije con voz firme: no me puede quemar los libros”.

Esto hizo que se fueran, pero volvieron en la noche y se la llevaron. “Estuve varios días detenida en lo que hoy es el Frigorífico Bories, pero nada me pudieron constatar porque en ese tiempo no pertenecía a ningún partido político”.

“Me torturaron. Pasó el tiempo y después, todas las semanas, iba el mayor de Ejército Urquiza a la Escuela Consolidada, donde estaba la biblioteca, porque no teníamos local propio, y exigía que me abriera la blusa y le mostrara las axilas, porque según él ahí debía aparecer la marca de los comunistas”.

“Durante semanas y semanas el mayor Urquiza me obligó a hacer esto. Todos los días era lo mismo. Yo sentía las botas y mi corazón se aceleraba porque ya veía lo que sucedería”.

Nos dice que por las noches comenzó a ver arañas. No podía dormir. Cerraba los ojos y se le aparecían estos insectos.

Fue cuando decidió ir a ver al doctor Alvaro Soto. “Le conté lo que me sucedía y le pedí un medicamento. El me envió a un psiquiatra en Punta Arenas. Soto era doctor de Carabineros y, de la noche a la mañana, nunca más me fue a molestar el mayor Urquiza”.

Esto ella lo agradece públicamente, porque no duda de que el facultativo medió para que nunca más la molestaran.

“De eso se trata este relato, de una tortura psicológica, muy terrible, que hasta los días de hoy, cuando tengo apremios económicos o paso por emociones fuertes, aún veo las arañas y recuerdo al mayor Urquiza. El trauma me quedó para siempre”.

Esta sencilla mujer trabajó 37 años en bibliotecas públicas y hoy está jubilada. También hizo clases en Puerto Natales y Punta Arenas.

Ahora está muy activa en el Centro Artesanal de Punta Arenas, en calle 21 de Mayo, dedicada a fomentar el hábito de la lectura regional, en el puesto 14 del primer piso.

Desde niña escribe cuentos, pero es la primera vez que participa en este tipo de concurso y se siente más que feliz de que su relato de vida le permitiera obtener el primer lugar del concurso literario.