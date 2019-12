Con temática de Star Wars mostraron sus habilidades en la robótica

Segunda muestra en la Escuela Portugal Los equipos de Wintekrobotic, del Colegio Pierre Faure, Adventista, Alemán, la escuela Santa Laura y el establecimiento anfitrión, entre otros, cumplieron desafíos con los robots que construyeron ante la visita de alumnos de otras escuelas

La robótica ya no es ninguna novedad en los colegios, que año a año aplican esta metodología para apoyar el desarrollo de los estudiantes, a través de pruebas que combinan sus conocimientos en diversas materias. Muy frecuentes son también los torneos, en la que distintos establecimientos compiten con sus creaciones, para clasificar a torneos nacionales e internacionales.

Y también están las muestras, como la que organiza por segundo año, la Escuela Portugal, que en el gimnasio del establecimiento, ofreció circuitos para cumplir pruebas a los participantes, en una ambientación basada en Star Wars. Por, eso la entrada al gimnasio simulaba el espacio, mientras en otros sector, los integrantes del Club Esgrima Jedi (del Club de Esgrima Austral) emulaban los duelos de la popular saga.

El encuentro contó con la participación de los equipos de Wintekrobotic, del Colegio Pierre Faure, Adventista, Alemán, la Escuela de Lenguaje Santa Laura, Patagonia Legos, Creatiox y el establecimiento anfitrión, que tuvo en Denisse Pérez, de séptimo básico y Ailyn Barahona, de cuarto, a dos excelentes representantes.

“Yo llevo dos años en robótica, el modelo que hicimos fue inspirado en una nave, como la temática es de Star Wars y tratamos de adaptarlo a las necesidades de la competencia. Por ejemplo, tiene un motor mediano, que levanta y empuja la pelota para meterla en el arco. Después es pura programación en computadora que se traspasa al robot”, explicó Denisse, que asegura que no es complicado, porque “hay robots, depende de la dificultad de cuánto más grande sea y las necesidades que tenga, pero éste es bastante simple en comparación a otros”.

Denisse Pérez es programadora y constructora, se interesó en robótica después de estar en danza, canto, escritura, arte, “pero en ninguna me sentí 100% adaptada. Cuando entré a robótica encontré algo que de verdad, me gustaba”. A su vez, su compañera indicó que aunque es mejor en música, quiso intentar algo nuevo”. Ambas lideran al equipo que sacó Mejor Proyecto Científico en la competencia First Lego League.

El equipo del Colegio Pierre Faure, dirigido por el profesor Claudio Martínez, el estudiante Maximiliano Lanza, de sexto, explicó que “durante todo el año hemos desarrollado robots, asistido a competencias, y una vez hicimos un circuito eléctrico. Lo que más me gusta es la diversión, aunque a veces es difícil”. Aunque Francisca Vargas contradijo al decir que lo más difícil, es encontrar las piezas. La programación es más fácil, lo más difícil es construir”, mientras que Almendra Macías le gusta realizar ambas funciones.

Matías Carvajal, del Liceo Adventista, mostró el funcionamiento de dos proyectos: “Aquí hay una casa grande que es un invernadero automático, nos encargamos de usar una placa conocida como Arduino que es de bajo costo, para automatizar todos los procesos que se realizan dentro de un invernadero, como el riego, iluminación y la temperatura. Y al lado, tenemos un detector de dióxido de carbono que es capaz de detectarlo y enviar la información a un sitio web que los registra para su utilización posterior”.

El profesor a cargo de la actividad fue Emilio Torres, quien expuso que la muestra “contó con nueve mesas de desafío. Hay una zona espacial ambientada con luces, Creatiox es una empresa de Viña del Mar, que se quiere instalar con el sistema Arduino, hacen una clase de inducción y lo que van a ofrecer en la zona. También el Club de Esgrima Jedi, del club Esgrima Austral, realizaron una presentación”.

Fotos José Villarroel