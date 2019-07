Con trabajo comunitario “a ñeque” vecinos de prolongación General del Canto tendrán gas natural

– “Fue una experiencia muy linda, como a la antigua. Salimos con las palas a trabajar, a conocernos y a compartir”, destacó Alejandra Zamora.

A la antigua, como lo hicieron los colonos, un centenar de vecinos de prolongación General del Canto, trabajó duramente para cumplir el sueño de tener gas natural en sus viviendas.

Pala en mano, salieron a excavar. Hicieron las zanjas para el tendido y todo en base a un trabajo comunitario que ya vio sus frutos.

“Teníamos una tremenda necesidad de contar una vez por todas con gas”, dijo a El Magallanes, Alejandra Zamora, vocera de los vecinos y una de las beneficiadas con el proyecto.

Viviendo tan cerca de la ciudad y no contaban con este vital elemento, tan necesario para esta zona, sobre todo en invierno ya que las temperaturas bajan y complican a todos.

El trabajo comunitario les permitió reunir cerca de 40 millones de pesos para cancelar a la empresa Gasco. “Así fue como logramos este sueño ya que fuimos rechazados dos veces por la municipalidad, y eso que tenemos vecinos viviendo hace 50 años en el sector”, comentó.

“Fue una experiencia muy linda, como a la antigua. Salimos con las palas a trabajar, a conocernos y a compartir. Algunas vecinas nos aportaban comida. Es una experiencia hermosa, por eso es importante que se destaque ya que todos unidos pudimos lograr muchas cosas, no esperando siempre que todo llegue de arriba”, remarcó Zamora.

“Es muy importante agradacer a Gasco, que se portaron excelente con su gestión. A su empresa contratista, Hernán Carrasco, y sus trabajadores; y la empresa Inergas pertenecientes a los hermanos Agüero, que desde un comienzo creyeron en nosotros, que lo íbamos a lograr ya que no es fácil juntar esa cantidad de dinero en sólo cuatro meses”.

Extendió sus agradecimientos a Bienes Nacionales, por sus gestiones para conseguir lo que requería la empresa, igual que el Conservador de Bienes Raíces.

Sin apoyo

Diferente fue la experiencia con la Municipalidad de Punta Arenas. “Demoré meses para que me recibieran, pero la verdad nos sentimos sin apoyo ya que sólo pedimos unas horas de máquina ya que nos quedamos sin plata. Era sólo ayuda de cosas que tenían pero no fuimos escuchados. Más encima, por culpa de ellos, no hemos podido ser junta de vecinos, por problemas de actualización del sistema municipal que regula dichas entidades, lo que nos perjudicó para pedir fondos”.

Por lo pronto, esperan que la municipalidad les ayude a aceptar las calles para que sean regularizadas por Bienes Nacionales, “ya que para nosotros es importante tener agua potable, y sin la regularización de calles es imposible”.