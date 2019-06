Con un desayuno despidieron a 26 asistentes de la educación que se acogen a retiro

Los funcionarios deben postular y cumplir ciertos requisitos, como tener 60 años las mujeres y 65 los hombres en el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre del año 2025.

Toda una vida al servicio de los establecimientos educacionales. Esta frase resume la labor realizada por cientos de asistentes de la educación que apoyan las distintas labores no docentes de escuelas y liceos y que se encuentran en la necesidad de contar con un retiro digno, por lo que muchos de ellos deben esperar años a que lleguen los fondos para así recibir una justificada y necesaria indemnización.

Es el caso de José Barría (78), quien se desempeñó por 54 años en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, y curiosamente trabajó en la construcción del edifico que alberga el colegio. “Cuando me presenté buscando trabajo, me dijeron que no había problema pero que tenía que esperar porque los profesores estaban en paro. Y ahora que me voy a retiro, los profesores están igual, o sea, nada ha cambiado”, destacó al inicio del desayuno que les ofreciera la Corporación Municipal de Punta Arenas a 26 asistentes de la educación que se acogieron a retiro este mes.

Barría postuló por primera vez en 2012. Pero es el Ministerio de Educación el que otorga los cupos anuales para el retiro. Este año a la Cormupa llegaron 12 cupos para asistentes y 9 para profesores. Los funcionarios deben postular y cumplir ciertos requisitos, como tener 60 años las mujeres y 65 los hombres en el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2025, y manifestar que renuncian a sus cargos voluntariamente.

Pedro Ulloa Alvarez (74) sumó 26 años entre el Instituto Superior de Comercio y en la Escuela Argentina, donde fue inspector de pasillo. Adolfo Vidal Santana (77), trabajó 38 años “reconocidos por la Corporación”, desempeñándose principalmente en el área vespertina del Liceo Industrial. Confiesa que estaban esperando hace tres años que llegaran los fondos para su retiro.

Angela Hernández Robles (70), trabajó 27 años como secretaria en la Escuela República del Paraguay que posteriormente se fusionó con el Liceo Contardi. Luego de que su hija egresara de la enseñanza básica desde la Escuela Patagonia, ingresó al Liceo Contardi y ahora ya es profesional, lo que la llena de orgullo.

“Fue una experiencia exquisita”, afirmó por su lado Patricia Puyol (71) quien estuvo por 30 años en el liceo Juan Bautista Contardi. Se incorporó laboralmente a este colegio cuando recién lo abrieron. Su compañero, Juan Cárdenas (70) cumplió 38 años en el área educación, aunque trabajó otros más en otros lados, por lo que en total su vida laboral duró 52 años. Se desempeñó por 20 años en el Liceo Luis Aberto Barrera y 18 en el Liceo Contardi, lugar para el que sólo tuvo elogios. La mayoría de ellos y ellas coincidieron en que, pasados los 70 años, ya era momento de acogerse a los cuarteles de invierno.