Con velada virtual y nueva página web celebrará sus 115 años el Liceo Luis Alberto Barrera

Apenas una semana pudo compartir con los estudiantes el nuevo director del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera, Víctor Mansilla Vera, quien asumió en calidad de interino, tras haber ejercido el cargo en el Insuco. Todo lo que tenía planificado para este año, tuvo que modificarse y adaptarse a la nueva realidad del Covid-19, entre ello, el aniversario del establecimiento: 115 años cumplió el otrora Liceo de Hombres, que fue fundado un 1 de septiembre de 1905 y que ha formado a cientos de profesionales destacados de la región.

Ahora, en este contexto, no tuvieron más remedio que asumir la celebración del aniversario, de manera virtual, al igual que las clases. Al respecto, el director reconoció que todos tuvieron que adaptarse al uso de plataformas, donde lo más complicado ha sido la organización a través de reuniones. Zoom, Meet y herramientas de Google como Classroom, han pasado a ser parte fundamental de la vida cotidiana del liceo.

“Todas las competencias deportivas no se pudieron hacer, al igual que actividades al aire libre, o de medio ambiente; las artísticas, unas pocas. Pero tenemos un programa de lunes a viernes, ayer (lunes) se hizo un taller literario con Oscar Barrientos, Christian Formoso, Pavel Oyarzún; mañana (hoy) tendremos la historia del colegio en imágenes históricas, donde hemos estado haciendo una recopilación desde las más antiguas. En ese sentido, logramos rescatar un tesoro, que son las revistas Germinal. Tenemos 68 ejemplares digitalizados, que estamos subiendo desde el domingo y todos los días estamos subiendo 12 revistas que van desde el año 28 ó 32, así que de aquí al viernes estarán todas en la página de Internet. El jueves (mañana) tenemos una campaña solidaria hacia chicos y familias que no lo han pasado bien, para ello tenemos contratada una línea de radiotaxi, y esa ayuda la hacemos los funcionarios del colegio”, detalló Mansilla.

Respecto de la historia del liceo, Mansilla destacó a los 24 directores, siendo el primero, Belisario García. Entre los que más permanecieron en el cargo están Luis Alberto Barrera, que estuvo entre 1933 a 1950 y Sergio Radic, de 1982 a 2002. El deporte igual ha sido parte importante, especialmente el básquetbol. En cuanto a profesores, por las aulas del liceo han pasado Fulvio Molteni, Rina Gacitúa, Yolanda Morales, Blanca Llanos, María Cristina Kuzmanic, Cristian Villena, Manuel Gamín, entre otros. A su vez, los ex alumnos que se formaron en el liceo, destacan Jorge Amarales, Vicente Karelovic, Stanko Karelovic, Jaime Gutiérrez-Varillas, Julio Valderas,, Francisco Karelovic, Roberto Rasmussen, Fernando Calcutta, Julián Fernández, Carlos Bianchi, Lorenzo Giner, Luis Godoy, Luis Alarcón, Mauricio Pesutic, Francisco Coloane, José Miguel Varas, Roque Esteban Scarpa, José Grimaldi, entre muchos otros, en distintos ámbitos.

La matrícula es de 530 estudiantes, y al respecto, Víctor Mansilla adelantó que quieren seguir aumentando, ya que este año crecieron en treinta estudiantes y sin deserción importante. Pero el principal desafío está relacionado con los altos índices de vulnerabilidad que tienen, que ronda el 82% y además, la participación de los estudiantes que no han participado activamente de las clases virtuales. “Tenemos alrededor de 30 profesores que dictan clases online y unos pocos con correo electrónico y WhatsApp. Estamos en la pesquisa de los estudiantes que no se han comunicado, que rondan el 10-15% aunque varía con respecto a los cursos. El principal déficit que tenemos es que 80 familias no tienen modo de conectarse”, reconoció el director.

Finalmente, las actividades de aniversario finalizarán el viernes con una velada virtual, a las 19 horas, y que se emitirá por Facebook Live, donde además, se mostrará la nueva página web.