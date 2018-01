Concejal Arturo Díaz donó su bono por asistencia al Concejo

Desde que asumió sus funciones como concejal, en diciembre de 2016, Arturo Díaz Valderrama cuestionó que se cancelara un bono por asistencia a las sesiones del Concejo, y en más de alguna oportunidad, solicitó discutir el tema sin tener, a su juicio, el respaldo de sus compañeros. Es por ello que al recibir los 360 mil pesos correspondientes a este bono, decidió donarlo a tres instituciones de Punta Arenas.

“Los concejales de todo el país, durante el mes de enero tienen derecho a un bono por haber asistido al 75% de las sesiones ordinarias, vale decir por el solo hecho de haber asistido al 75% de la pega obligatoria, a usted le pregunto, ¿En su trabajo le pagan un bono por asistir al 75% de su jornada laboral anual?, lo más probable es que la respuesta es no y es más, lo común es que con ese porcentaje de inasistencia sin justificación usted pierda su trabajo”, partió explicando el edil que representa al Frente Amplio, que ya en abril había expresado su descontento respecto de esta asignación.

“Solicité discutir el tema y tomar un acuerdo encaminado a corregir esto que a todas luces es una tremenda injusticia, lamentablemente mi propuesta no tuvo eco y eso me llevo a que por lo menos en tres oportunidades más durante el año solicité que se pudiese debatir el tema, lamentablemente, sin respuesta favorable”, acusó Díaz que califica este pago como “injusto y si bien está apegado a la ley no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de justicia y equidad a la cual personalmente aspiro”.

Es por ello que una vez recibido en su cuenta el pago de los 360 mil pesos, durante la primera semana del año, Arturo Díaz anunció que “he tomado la determinación de repartirlo entre tres instituciones que desarrollan una gran labor en el mundo cultural, deportivo y social, a saber el Club Deportivo Lautaro de la villa Alfredo Lorca, que realiza una inmensa ‘pega’ con niños y jóvenes del sector; el grupo de música antigua Ensamble Sur Canoris que agrupa a muchos niños músicos talentosos y las Damas de Celeste, quienes prestan un gran servicio a pacientes enfermos en el Hospital Clínico de nuestra ciudad”, finalizó el concejal Arturo Díaz.

Relacionado