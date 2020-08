Concejal Díaz denunció amedrentamiento por parte del esposo de la seremi de Salud

A medrentamiento por parte de un familiar de la seremi de Salud denunció Arturo Díaz Valderrama, tras ser informado del ingreso de una solicitud a través del portal de transparencia pidiendo determinados antecedentes acerca de “eventuales beneficios que tendría por ocupar el puesto de concejal”.

El edil, presidente de la Comisión Salud del Concejo Municipal y enfermero del Samu, calificó que lo anterior pudiera ser algo normal considerando que cualquier ciudadano puede solicitar una información pública. Sin embargo, “lo que llama la atención es que justo se produce en la semana en que he sido crítico de la gestión de la seremi Mariela Rojas y que la solicitud fue hecha por su marido, el médico Raúl Martínez”.

El hecho no cayó nada de bien en el municipio, donde alcalde y concejales abordaron el tema durante la sesión de Comisión de Salud, considerando -aseguró Díaz- que esto ocurre luego de una serie de desencuentros debido a la negativa de la seremi de reunirse con las autoridades comunales. “Creo que esta acción busca amedrentarme, enviar un camuflado mensaje de ‘te estamos vigilando’ para evitar que siga emitiendo opiniones como autoridad comunal, siempre de frente y sin miedo. Si ese es el objetivo, no se cumplió, porque no callaré ante la soberbia y la falta de medidas que protejan efectivamente a la población”, enfatizó el concejal tras recibir un amplio respaldo de los ediles.

Arturo Díaz insistió en dejar claro que “cualquier ciudadano tiene absolutamente todo el derecho de requerir cualquier información acerca de todos los que somos funcionarios públicos, lo cual es una excelente medida, ya que ha permitido detectar un número importante de irregularidades”.

No obstante, planteó que claramente acá hay otro tipo de intención “en contra de alguien que nada tiene que ocultar ni temer”, una acción que “va en la dirección de buscar acallar la voz de los representantes democráticamente elegidos por la ciudadanía”. Añadió que ahora espera que su empleador, el Servicio de Salud Magallanes entregue a la brevedad todos los antecedentes solicitados por el doctor Martínez para que pueda aclarar sus dudas.

El concejal Arturo Díaz recordó que Martínez fue seremi de Salud de Atacama durante el primer gobierno del Presidente Piñera y que debió renunciar a dicho cargo luego de haber firmado la resolución de reapertura de la mina San José en julio de 2010, luego de que se detuvieran las faenas por el grave accidente sufrido por un trabajador. Posterior a dicha resolución, que permitió la reapertura de la mina, ocurrió el recordado accidente de los 33 mineros, enfatizó.

La respuesta del doctor Martínez: “No lo estoy amedrentando, lo estoy

confrontando y lo seguiré haciendo”

Durante la tarde de este lunes y una vez tomado conocimiento de la nota de prensa que el concejal Arturo Díaz envió a los medios de comunicación, el doctor Raúl Martínez hizo llegar una carta respuesta a La Prensa Austral. En ella reconoció haber formulado una solicitud vía Transparencia, para que se le informe:

“1.- Cuáles son los horarios que debía cumplir dicho concejal como funcionario del Samu y cuáles en realidad cumplió, entre enero de 2019 y la fecha del requerimiento.

“2.- Cuáles son los eventuales “beneficios legales” que dicho concejal de la Municipalidad de Punta Arenas, eventualmente usó en igual período.

“Dicha solicitud la hice el día martes 12 de julio de 2020, en el ejercicio de mis derechos como ciudadano y porque he observado que frecuentemente el citado concejal aparece en medios de comunicación dando entrevistas o participando en programas derechamente políticos, en lo que podría ser su horario funcionario. No lo he acusado de nada, sólo he solicitado información que es de conocimiento público. Algo similar solicité hace 1 mes atrás, en este caso a directivo del Hospital Clínico de Magallanes, respecto de otro colega que es participante habitual de programas políticos. Lo seguiré haciendo, puesto que es deber de todos nosotros los funcionarios públicos, proteger los recursos que son de todos y para todos.

“Entonces que ocurre con este “señor” Díaz. Manda carta, se trata de “arropar” con el Concejo Municipal (capaz que mañana aparezcan algunos a rasgar vestiduras), pretende “victimizarse” y hace lo que está acostumbrado hacer. “Emporcar” el tema.

“Como no tiene el coraje para enfrentarme directamente, ensucia, haciendo una canallesca conexión con la Seremi de Salud, que no tiene nada que ver ni tenía conocimiento de mi solicitud respecto este personaje.

“Lo que acaba de hacer Díaz con su carta es un acto propio de una canallada plena de misoginia. No ha podido en más de 5 meses desbaratar el trabajo de una excelente profesional, colega de él, y que obvio tiene un curriculum profesional enormemente superior al de Díaz. Entonces, recurre a la bajeza.

“Sorprende su reacción destemplada, incomprensible y desproporcionada, ante una sencilla solicitud de información de parte mía. O sea, ¿tendré que quedarme callado porque soy feliz cónyuge de la Seremi de Salud? ¿Ella no es libre de ser ella? ¿Y yo no soy libre de ser yo? Parece que, al revés me quieren callar a mí. Ya me callaron con el estallido delictual de octubre y salí de la televisión regional. Ahora porque vuelvo a un programa de radio ¿se asustan? ¿Por qué me tiene miedo? Si yo soy, el que lo estaría asustando, no busque motivos falaces involucrando a una dama distinguida y gran líder por lo demás.

“Finalmente, señalar que la falsa información sobre la Mina San José la responderé en mi programa del día jueves a las 19 horas (fuera de horario funcionario), oportunidad que haré un hermoso recuerdo sobre dicha gesta, ya que el domingo se cumplen 10 años del mundialmente famoso “estamos bien en el Refugio los 33”, haré conexión con las enormes capacidades de gestión del ministro Mañalich y, recordaré cuáles fueron las 3 exactas causas de porqué renuncié como seremi de Salud en Atacama el 2010.

“Porque sepa usted concejal Díaz que, a diferencia de mi cónyuge (a quien amo, admiro y respeto) en que ella es de gobierno, yo, si bien es cierto voté por el Presidente Piñera, actualmente soy de oposición (de la derecha por supuesto). Y en nuestra diversidad, vivimos y somos felices.

“Tómese un calmante y si nada ha hecho, nada tema. No arme escándalos innecesarios.

“No lo estoy amedrentando. Lo estoy confrontando y lo seguiré haciendo, a usted y todos quienes quieren llevar a nuestra Patria al desastre nuevamente, como hace 50 años”. La carta es firmada por el Dr. Raúl Martínez Guzmán.