Concejal Díaz propone fono ayuda regional y apoyo médico de las Fuerzas Armadas

El edil entregó una serie de propuestas que se centran en optimizar la labor de Salud y las FF.AA.

La habilitación de un teléfono a nivel local para responder las consultas de la comunidad y el instruir a las Fuerzas Armadas para que pongan a disposición su personal médico para atender patologías no relacionadas con el Covid-19, planteó el concejal Arturo Díaz Valderrama en una carta abierta al intendente José Fernández Dübrock.

En la misiva el edil plantea una mejor utilización de las Fuerzas Armadas y de Orden, y mejores atenciones en salud.

En lo primero, Díaz expone la necesidad de solicitar el apoyo del personal médico de las FF.AA. para la atención de personas que presenten patologías no relacionados con el Covid-19, “esto traería un inmenso beneficio, ya que por un lado descongestionaría los servicios de Urgencias y, por otra parte evitaría contagios. La implementación de esta medida no requiere mayores recursos ya que se podría utilizar en dependencias de las mismas instituciones”.

Asimismo, plantea mayor presencia de personal de Ejército en lugares de mayor aglomeración de público para ayudar a respetar el metro de distancia entre personas (para evitar contagios); poner a disposición vehículos y personal militar para la distribución de medicamentos a domicilio para personas que no puedan acudir a realizar dichos retiros a la farmacia del Hospital Clínico y Cesfam. Además, propone utilizar carros lanza agua y lanza gases de Carabineros para sanitizar las calles.

Número para consultas

En cuanto a propuestas de salud, el concejal Díaz dice que “ha quedado demostrado que el número nacional del Ministerio de Salud no está funcionando de manera óptima, generalmente no contesta y cuando lo hace no da respuesta a las consultas de las personas. Se propone entonces la creación de un número de consulta regional, atendido por profesionales de salud que orienten y den solución a las diferentes consultas de la ciudadanía”.

Además, plantea la capacitación de personal de salud en el uso de los ventiladores mecánicos; priorizar la toma de exámenes PCR a personal de salud que haya tenido contacto directo con personas infectadas y que en caso que sea negativo el reintegro sea inmediato; priorizar la adquisición de elementos de protección personal para funcionarios de salud; decretar el cierre inmediato de todos aquellos locales comerciales que no son vitales para el funcionamiento de la región; y exigir y fiscalizar la entrega de elementos de protección para todas aquellas personas que deban seguir trabajando.

Tras las propuestas, Díaz señala que todas estas medidas “son de fácil implementación y no significan grandes recursos económicos y, sin duda, aportarían de manera considerable a aplanar la curva de contagios en nuestra región. Estas medidas nacen de una inquietud personal y también del contacto diario con decenas de vecinos que claman por mayores medidas de control”.