Concejal Germán Flores apagó el fuego con bencina: “Gálvez está dolido porque yo apoyé a Miguel Sierpe”

El edil acusó que el diputado Juan Morano, quien no resultó reelecto, tenía un cargo repartido en el que iba a ser el próximo gobierno de Alejandro Guillier.

En la pasada edición de La Prensa Austral, el consejero regional de la Democracia Cristiana, Nicolás Gálvez López, arremetió contra el concejal Germán Flores, asegurando que “es un actor nefasto en el futuro político de Carolina Goic” y donde además puso en duda su apoyo a la senadora en una eventual candidatura senatorial para 2021.

Las declaraciones del consejero, que no resultó electo para el próximo período del Consejo Regional de Magallanes, calaron hondo al interior de su colectividad, aunque no hacen más que reafirmar las grandes divisiones políticas e ideológicas que vive la falange tanto a nivel nacional como regional. “A mí me sorprende las expresiones, pero lo primero es señalar que no voy a descalificar con algo a Nicolás. Yo sé que está dolido, sufrió una derrota, pero las derrotas son personales, no son colectivas. En este caso, si el día de mañana voy a la reelección y no salgo reelecto como concejal, me voy a echar la culpa a mí mismo y no buscar otras responsabilidades. El trabajo que uno hace durante 4 años se ve reflejado después en una reelección”, afirmó Flores en visita a La Prensa Austral.

Otras de las fuertes críticas de Nicolás Gálvez fue dirigida a la oficina parlamentaria de Carolina Goic, donde Germán Flores fue designado por la senadora como el encargado en Punta Arenas. El consejero manifestó que “hago un llamado a la senadora a que revise sus equipos de trabajo por si quiere seguir con su carrera políticas”. Dichas palabras fueron respondidas por el concejal, el cual respondió que “yo no sé cuál es el afán de Nicolás de atacar tanto a la oficina parlamentaria, a lo mejor querrá que un amigo, que quedará sin pega en marzo, quiera estar ahí. A mí me sorprende. Quizás que en su primera elección como consejero regional contó con el apoyo de muchos de quienes trabajaron ahí y ahora muchos camaradas no estuvieron con él. En la primera campaña hubo muchos con él y en esta campaña prácticamente estuvo solo. Sin duda que está dolido porque yo apoyé a Miguel Sierpe y no a él”, complementó con molestia el edil.

Las crisis de la falange en Magallanes

La primera vuelta presidencial, donde Carolina Goic obtuvo una escasa votación, hizo profundizar una crisis interna enorme dentro de la Democracia Cristiana. La senadora por Magallanes quedó fuera de la primera vuelta y prácticamente se le “obligó” a renunciar a su cargo de presidenta del partido tras fuertes presiones. Ante este escenario, Germán Flores salió al paso del presente del partido y pidió que Eugenia Mancilla salga del cargo de presidenta de la DC. “La crisis es evidente. Lo que siempre ha manifestado Carolina Goic es la decencia. Aquí se perdió una diputación y un consejero regional. ¿Quién pagó los costos políticos? Nadie, absolutamente nadie. Pero sí Carolina Goic. Eugenia Mancilla debe dar un paso al costado, nadie ha asumido responsabilidades en Magallanes, salvo declaraciones de buena crianza y en ese sentido tengo que decir además, ¿alguien vio trabajar a la presidenta comunal de Punta Arenas, Gloria Chodil, por Carolina Goic? Estamos hablando de la presidenta comunal. No hay ninguna foto en donde ella trabajó o pidió el voto por Goic. En Puerto Natales estuvo la sede cerrada en toda la primera vuelta, en segunda vuelta se abrió la sede con una bandera de Guillier. Aquí hay un doble discurso y una traición evidente, donde tienen que responder”, reclamó Flores.

Los trajes comprados

Dentro de sus dichos, Germán Flores sostuvo que hubo traiciones dentro de la Democracia Cristiana, sobre todo por el hecho de que militantes no apoyaron la candidatura presidencial de Carolina Goic, pese a que la junta nacional -decidió en su conjunto- que la senadora vaya directamente a primera vuelta. “Quienes han traicionado a la Democracia Cristiana en muchos aspectos son las derrotas que más duelen, porque efectivamente muchos militantes DC en la región traicionaron sus principios y a la DC, porque no trabajaron por Carolina Goic y no hicieron campaña por ella. Hay muchos militantes de la DC que con tal de mantener una cuota de poder, un espacio y una pega, no trabajaron por Carolina Goic. Como el caso de Juan Morano, diputado no reelecto que no trabajó por la parlamentaria. Aquí hay un ejemplo claro. Efectivamente, después de la primera vuelta hubo militantes, como él, que no estuvieron con la senadora en la campaña, al día siguiente aparecieron con carteles de Guillier. Muchos también tenían cargos repartidos si es que salía Guillier. No hay una convicción y muchos se quedaron con el traje comprado para marzo”, concluyó Flores.