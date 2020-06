Concejal Mauricio Bahamondes deja el PR para sumarse a Convergencia Social

Tras 15 años como militante del Partido Radical, el concejal de Punta Arenas, Mauricio Bahamondes, deja la tradicional colectividad para sumarse al trabajo de Convergencia Social (CS).

Sobre las razones que tuvo para sumarse a la tienda donde militan el diputado magallánico Gabriel Boric y el concejal Arturo Díaz, el también docente señaló que los cambios y la necesidad de evolución pesaron a la hora de tomar la decisión. Junto con lo anterior, esbozó una crítica hacia los partidos tradicionales: “Después de un tiempo prudente fuera de la militancia y mi renuncia al Partido Radical he decidido en función a mi convicción iniciar una nueva vida política bajo el alero de Convergencia Social. Uno va viendo que la clase política no está en sintonía con los requerimientos de la gente y que los partidos, como el PR, no entregan las respuestas que se necesitan en el Chile nuevo que queremos. Entonces hay individuos que evolucionan más rápido que las instituciones, y cuando eso ocurre se buscan otros espacios de participación. Eso pasó conmigo y el Frente Amplio, en particular Convergencia Social, que tienen una sintonía mucho más afinada respecto de lo que la gente está pidiendo”.

Sobre la incorporación de su colega edil a esta colectividad, el presidente regional Arturo Díaz, comentó que “con el concejal Bahamondes desde un inicio en nuestro ejercicio municipal tuvimos concordancia en la mayoría de los temas y hoy coincidimos en que Convergencia Social representa el ideal de sociedad que queremos”.

Quien también destacó el ingreso de Bahamondes fue el diputado Gabriel Boric. “El trabajo que realizan los concejales en las comunas es muy importante, porque el trabajo territorial y la cercanía con la ciudadanía es clave para ir respondiendo a las necesidades de la gente. Por eso, es muy valioso poder contar con el trabajo de Mauricio Bahamondes y complementar así el trabajo territorial y legislativo”, señaló.