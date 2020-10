Concejal pedirá a Contraloría sumario para determinar responsabilidad de alcalde en caso de acoso sexual

Municipio fue condenado por el Tribunal Laboral tras una denuncia interpuesta por la funcionaria Tamara Astorga.

Luego del fallo del Juzgado Laboral que condenó a la Municipalidad de San Gregorio a pagar la suma de 12 millones por daño moral y de realizar un curso sobre derechos fundamentales, igualdad de género y acoso sexual a los funcionarios, tras la denuncia formulada por una ex funcionaria que acusó a un arquitecto del municipio de realizar actos de connotación sexual en su contra, al respecto el concejal de la comuna, Marco Aurelio Arteaga Vargas, anunció que presentará un recurso en contra del alcalde Edgar Cárcamo, ante la Contraloría Regional.

“Lo primero que lamento es el hecho que se degenera un cuestionamiento respecto de la asesoría jurídica que se está prestando al municipio, o expresamente al alcalde o que definitivamente el alcalde no entiende o no escucha. La defensa que hizo se centra exclusivamente en el acto deshonroso con esta funcionaria y no entendiendo que la demanda que se presentó fue en el Tribunal Laboral, entonces lo que él hace es distraer la atención de la gente, por cuanto esto es una demanda laboral que tiene que ver con la vulneración de los derechos que permite al empleador de resguardar la seguridad y la integridad moral y física de la afectada”, explicó el concejal, situación que está produciendo un conflicto al interior del concejo. “Yo entiendo que el alcalde es bastante austero y rústico en su racionalidad, pero se supone que tiene un equipo jurídico que le tiene que haber dicho que la competencia del Tribunal Laboral es exclusivamente esa”, recalcó.

El concejal califica de sin sentido la defensa que el edil realizó el viernes en el Concejo Municipal y que vertió también en El Magallanes, “y además, falta a la verdad, porque él pone en cuestionamiento, lo que es grave, las declaraciones de testigos ante un tribunal de la nación. Y eso es mucho más delicado”. Es así como el viernes, Arteaga pidió conocer el sumario administrativo, en la que el arquitecto cuestionado reconoce su falta. “Y sin embargo ello, no se le caducó su contrato, sino que además se genera una suerte de protección, incluso se le sube el sueldo a días de sucedido esto y además, el alcalde dice que no estuvo en ninguna actividad, lo que es falso. La declaración del director de Secplan, jefe directo de la funcionaria y el arquitecto, ante el Tribunal habla de que él invitó, lo que es más grave todavía, al alcalde y a la directora de Administración y Finanzas”.

En este escenario, el concejal anunció que hoy lunes ingresará a Contraloría un requerimiento para conocer el sumario administrativo y en base a ello, determinar las responsabilidades que le competen a cada una de las autoridades municipales en este caso. Además, informó que “me reservo el derecho penal de la persecución, respecto de concretarse la sentencia, que espero que así sea, en el sentido de que aquí hay un acto pecuniario personal, que está perjudicando a la comunidad de San Gregorio, por cuanto los dineros que tendrá que desembolsar la municipalidad para pagar este error, va en desmedro de los beneficios a la comunidad. Más aún que los recursos municipales están muy escasos, tenemos un déficit y vamos a estar gastando $12 millones en indemnización y una multa de 100 UTM, que vamos a estar desembolsando por la irresponsabilidad del alcalde y su equipo de colaboradores”.

Finalmente, Arteaga asegura estar molesto y dolido por “la poca solidaridad de género del Concejo para con las mujeres. Somos dos hombres y cuatro mujeres, e incluso, una de las concejalas sugirió que hay que escuchar las dos partes y que aquí hay algo raro, y que también deslizó el alcalde; que aquí hay una distorsión del tema y que se oculta una persecución política, como dio a entender, lo cual es falso. El tema de fondo es que el alcalde y su equipo no han entendido que se trata de una demanda laboral, no penal”, reiteró Arteaga, postura con la que han coincidido con él los ediles María Felicinda Chaura y Leonardo Almonacid.

Y aunque reciba o no el respaldo de ambos, Marco Aurelio Arteaga asegura que seguirá todas las acciones que se requieran, porque en este caso se vulneraron derechos constitucionales y de la Ley Orgánica Municipal. “Lo peor es que la sentencia habla de las declaraciones, en la que el alcalde, en una sesión del 4 de febrero, en una reunión, increpa a la funcionaria que fue afectada, en vez de apoyarla y resguardar su integridad moral y emocional, diciéndole ‘si no le gusta, se puede ir’; por eso, este es un tema grave y donde el alcalde está faltando a sus deberes”, concluyó el concejal por San Gregorio.