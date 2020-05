Concejal pide investigar denuncia sobre entrega de alimentos Junaeb

Hace algunos días fue la preocupación de que no todos los niños que almuerzan en sus colegios han venido recibiendo las «canastas» alimenticias de la Junaeb. Ahora, el concejal José Aguilante pidió que se investigue una denuncia que daría cuenta que algunos de los beneficiarios son hijos de funcionarios de las Fuerzas Armadas.

«Recibí la denuncia, pero no me consta, por eso pedí al alcalde investigar. Y si nosotros como municipio no tememos injerencia, entonces que se oficie a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)», planteó el edil.

A su juicio, el problema no se trata de que sean hijos de funcionarios de la FF.AA. sino que la insuficiente cantidad de raciones está orientada a parte de los niños que reciben almuerzos y que corresponde a los grupos familiares más vulnerables, «y todo sabemos que ese no es el caso de las Fuerzas Armadas, que son un sector que goza de una serie de beneficios».

Los dichos de Aguilante fueron rebatidos por su colega concejal Alejandro Soler, quien indicó que «aunque la denuncia fuera efectiva, ellos tiene derecho como cualquier otro ciudadano chileno. Entonces lo que habría que aclarar es quienes no tienen derecho».

En opinión del alcalde Claudio Radonich, «aquí el criterio es que debe haber alimentos para todos los estudiantes, independiente de quienes sean los papás. Por eso nosotros como municipio estamos trabajando en un proyecto para obtener recursos que permitan cubrir la necesidad de todos quienes no han recibido las canastas, sin discriminación. Y si logramos la aprobación, el beneficio va a llegar a todos quienes reciben almuerzos en sus colegios. Son niños», enfatizó.