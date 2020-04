Concejal Soler califica de «aberrante» pensar en un pronto retorno a clases

Dura crítica al gobierno «Ya quisiera ver a los señores Piñera, Mañalich, Figueroa y Blumel enviando a un niño a clases» en Punta Arenas, señaló

El concejal (Udi), Alejandro Soler, dijo que «el descriterio de nuestras autoridades con Magallanes es aberrante» al pensar que las clases pueden retomarse en pleno invierno.

El edil, se refirió de esta manera al anuncio presidencial que da cuenta de un reinicio del año escolar posiblemente en mayo próximo y de manera gradual. «No sé por qué el gobierno no quiere entender que esta pandemia está matando gente. Tampoco por qué están dejando en libertad a personas que cumplen reclusión en las cárceles y pensando en que nuestros hijos retornen a las aulas. Aquí enviar a clases a un niño durante la época de invierno es hacerlo con lluvia, frío, escarcha y hasta nieve, y ahora con un virus mortal».

Soler agregó que «ya quisiera ver a los señores Piñera, Mañalich, Figueroa y Blumel enviando a un niño a clases a las 8 de la mañana, con lluvia, viento, escarcha, nieve y ahora con un virus mortal. Cualquier persona con dos dedos de frente no estaría pensando en un pronto reinicio del año escolar. Nuestro gobierno está actuando mal en este sentido, definitivamente», enfatizó.

Sobre el mismo tema, el alcalde Claudio Radonich se mostró tranquilo por las decisiones que se puedan adoptar con respecto al retorno a clases. «Ya envié cartas como alcalde y no como sostenedor, para que ningún colegio o establecimiento vuelva a clases», aseguró.

El jefe comunal sostuvo que con todos los antecedentes que se manejan «está claro que nuestra situación es distinta a la del resto de Chile. Y aunque algunos se enojen, los números no mienten, puede que no gusten, que es otra cosa, pero son claros a la hora de pedir un tratamiento diferente».