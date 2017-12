Concejal Vicente Karelovic: “Fernando Paredes moriría políticamente si se convierte en intendente”

Además adelantó que el ex candidato a diputado, Nicolás Cogler, estaría casi seguro en la gobernación de Ultima Esperanza.

Diego Fernández Alderete

diegofernandez@laprensaaustral.cl

Por estos días, el conglomerado político de Chile Vamos, está elaborando las listas con los nombres de sus militantes que ocuparán los cargos de gobierno en las distintas regiones del país. Cabe recordar que Sebastián Piñera anunció que todos los nombres de los postulantes a cargos tienen que pasar explícitamente por los presidentes de los partidos, donde serán ellos los que elaborarán las listas a intendente, gobernadores provinciales, directores de servicio y secretarios regionales de los distintos Ministerios.

Este fenómeno, ha hecho que la especulación sobre quienes serán las futuras autoridades sea inminente en todos los medios de comunicación en todo el país. Ante esto, el concejal independiente y quien fuese diputado de la Udi por Magallanes, Vicente Karelovic, señaló que “vamos a tener un muy buen gobierno; Piñera tiene que nombrar a un muy buen intendente y a un muy buen gobernador. En la cúpula local de Chile Vamos yo siento que hay cierta pugna, no estoy involucrado en eso porque yo soy independiente; pero tengo muchas vinculaciones con Santiago. Por eso digo que la pugna es evidente”.

En la misma línea, se le consultó a Karelovic sobre los posibles nombres del futuro intendente de Magallanes. “En primer lugar quiero decir que Claudio Radonich no se mueve de alcalde; María Teresa Castañón ya está descartada, Mauricio Peñailillo tampoco. Yo tengo una profunda admiración por Patricia Mackenney Schmauk, ella es profesora de la Universidad de Magallanes y sabe mucho; yo si fuese Presidente la nombraría a ella como intendenta o gobernadora. Igualmente, digo que a Juan José Arcos no, no lo veo por ningún lado; Miodrag Marinovic podría ser un buen intendente, por lo que es una carta buena yo creo, pero no sé si aceptaría, tampoco no sé cómo está su relación con Sebastián Piñera”, señaló Karelovic. Cabe mencionar, que en el mismo día en que Piñera ganó la segunda vuelta, el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, anunció que él estaba disponible para ser el próximo intendente. Ante estas declaraciones, el concejal recalcó que “no creo que sea el intendente, sería otro que muriera políticamente (como Rodrigo Alvarez) porque Puerto Natales lo crucificaría, yo creo que no; él puede tirarse a diputado o senador en cuatro años más”.

Aunque si bien todavía no hay claridad respecto de las próximas autoridades de gobierno en Magallanes, Karelovic reveló que el ex candidato a diputado de Renovación Nacional por la región, Nicolás Cogler, “es casi seguro que será el gobernador de la provincia de Ultima Esperanza”.

Los próximos ministros

Tras su paso por el Congreso Nacional como diputado, Karelovic estableció vínculos importantes con políticos influyentes de la actualidad nacional. Lo anterior le ha permitido -aparte de generar influencias en el entorno regional- la posibilidad de adelantar nombres de los futuros ministros de Sebastián Piñera. “Un gran amigo mío y que ahora es senador Baldo Prokurica -que no se postuló porque estaba pensando en algún Ministerio- será el ministro de Defensa y del Interior será Andrés Chadwick. Jorge Ulloa también estará en un plano político aunque perdió la elección. El estará relacionado con lo que significa la modificación a la Ley de Pesca. Habrá sorpresas y esas sorpresas serán de la Democracia Cristiana, que tiene diputados suficientes como para alcanzar una mayoría en el Congreso”, reveló.

La segunda vuelta

El balotaje entre Alejandro Guillier y Sebastián Piñera, sería en el papel la segunda vuelta más apretada en muchos años y así lo señalaban las encuestas. Sin embargo, ocurrió lo opuesto, ya que el candidato de Chile Vamos aplastó al senador por Antofagasta, sacándole una diferencia de más de 600 mil votos. Dicha realidad marcará el panorama político para el 11 de marzo próximo y será Piñera quien volverá a La Moneda tras cuatro años de mandato de Michelle Bachelet. “Piñera ganó porque ofreció algo que tiene credibilidad. El privilegia el crecimiento económico, en cambio Guillier privilegió la clase dirigente. La gente quiso a un estadista y no a un periodista y comentarista. La gente quiere mejorar la eficacia del Estado y no aumentar el Estado. Existía un déficit de autoridad y la inseguridad ciudadana fueron vitales para el triunfo de Piñera. En primera vuelta obtuvo un triunfo con sabor a derrota, en segunda vuelta apareció un nuevo Piñera, una figura abierta a reconocer errores y a modificar sus puntos de vista; con un discurso moderado y reconciliador conquistó a la gente; la centro izquierda por eso lo apoyó. En cambio Guillier se inclinó mucho a la izquierda pololeando a los comunistas y su intento de seducir a Beatriz Sánchez fue en vano. Cuando la derrota es contundente e inapelable esconder sólo cabe mencionar que la izquierda fue derrotada por los electores”, expresó el concejal.

Igualmente, lanzó una dura crítica al Partido Comunista por la forma en cómo han abordado la política dentro de los últimos años. “La izquierda sin el centro termina en el aislamiento y a veces en la tragedia, ahí estuvo Salvador Allende solo en La Moneda y ahí estuvo Guillier solo en un escenario vacío de un hotel, donde lo abandonaron para no dar la cara. Elizalde y la Provoste no abrieron la boca; Guillier sí lo hizo, con dignidad y pena. Lo que hay hoy es una izquierda populista y no popular. Sin valores y sin ninguna ética; de los comunistas puedo decir que son la clase de políticos que cortarían un árbol y luego se subirían al tronco caído para pronunciar un discurso sobre la conservación de la naturaleza”, subrayó.