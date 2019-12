Concejala Daniela Panicucci Herrera: “Me han vinculado constantemente al Frente Amplio pero yo creo que hoy ha sido un conglomerado débil políticamente”

Hoy, alejada de la lógica partidaria, indica que con el estallido quedó en evidencia que los conglomerados y coaliciones están alejados de las necesidades urgentes de la gente.

Claudia Caballero

Fue en septiembre que la concejala de Punta Arenas Daniela Panicucci Herrera concluyó un proceso de reflexión con su renuncia al Partido Socialista. “Tenía que ver desde dónde quería aportar y dónde me sentía cómoda trabajando”, admite, precisando que se aleja de una estructura partidaria y no de una ideología.

“Después del estallido social comprobé que los partidos han dejado de estar a disposición de los cambios sociales que hoy necesitamos con urgencia”. Agrega que se transformaron en burócratas que han sobredimensionado los procesos electorales dejando sin contenido y sustancia sus posiciones. “Nunca tuve un trabajo orgánico, el que se da sólo en virtud de un proceso eleccionario y eso no se condice con mis convicciones”, añadió.

Indicó que cuando se calmen las aguas “post estallido”, será necesaria una reestructuración completa de los partidos. Los actores políticos tendrán que cambiar su forma de actuar y ponerse a disposición de las organizaciones sociales. La organización política nueva que se va a instalar sobre la mesa, será una en que no se trabaje por carreras personales y donde haya un trasfondo de proyectos sociales y colectivos. “Hoy aún no dimensionamos lo que va a ocurrir cuando termine este proceso”.

Panicucci acotó que la lógica de los contenidos políticos en función de las elecciones va a desaparecer frente a las demandas ciudadanas, que exigen mayor sustancia de la clase política.

– ¿Y en materia de espacios en el PS, siente que tenía asegurado un lugar para las futuras elecciones?

– “Yo empecé mi contacto con el PS en virtud de las elecciones. Y eso es lo que hace ‘click’ en mí. Y aunque agradezco el respaldo de la militancia, de la dirección regional y nacional para que pudiera avanzar en un carrera personal, justamente es eso lo que me lleva a tomar la decisión, porque lo que yo quiero es trabajar en un proyecto colectivo. Me habían ofrecido un posible cupo parlamentario, por lo que mi renuncia no tiene que ver con eso”.

– ¿Ha pensado en seguir el ejemplo del senador Carlos Bianchi y continuar tu carrera como independiente, o tiene la mirada en otro conglomerado político?

– “Yo creo que eso se va definir después del plebiscito. Creo que las organizaciones sociales y políticas van a tener que readecuarse. Valoro mucho el trabajo que hizo el senador Carlos Bianchi cuando rompe con el binominal y la estructura partidaria e irrumpe en la escena política, me parece digno de destacar. No es ‘no estar atado a una ideología’, si no ‘no estar atado’ a estas estructuras de partido. Hoy no es momento de definir desde dónde uno va a construir, porque hoy nada claro. Me han vinculado constantemente al Frente Amplio pero yo creo que hoy ha sido un conglomerado débil políticamente, precisamente porque es un pacto muy heterogéneo, con tanta diversidad que muchas veces no tenían puntos de encuentros, lo que ha hecho que hoy no tengan unidad política. Por lo tanto es algo que todavía no lo estoy pensando”.

Agregó que lo más importante es que se necesita una coalición que albergue las necesidades de las personas, que tenga la representatividad de la sociedad chilena “y eso hoy no te lo da ni la Nueva Mayoría, ni Frente Amplio ni Chile Vamos”.

Por lo pronto, Panicucci afirmó que se pondrá a disposición de la contingencia actual que tiene que ver con el proceso constituyente, por lo que sus esfuerzos estarán puestos en que en abril de 2020 se vote por tener una nueva Constitución, a través de una asamblea constituyente. Para ello trabajará de la mano del Frente Amplio. Todo lo demás, se verá luego de que se realice el plebiscito.