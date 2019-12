Concejales alertan que terrenos anunciados por alcalde para mil casas son inundables

Modificar una parte del plan regulador sería la única solución que permitiría “salvar” la construcción de mil viviendas en prolongación Condell, ya que los terrenos estarían en la llamada “zona de riesgo” o “zona inundable”.

Después de la reunión del viernes, de la Comisión Desarrollo e Infraestructura, el vicepresidente, abogado Alejandro Soler, dijo que analizaron la modificación del plano regulador de Punta Arenas, en relación solamente a las áreas de riesgo o zonas inundables.

“Como concejal no comparto modificarlo en estos momentos, porque se encuentra en curso una fiscalización de Contraloría, con un pre informe al cual no tuvimos acceso los concejales, por situaciones que dicen relación con permisos de edificación en zonas inundables. Por lo tanto, no creo que sea el momento de votar la modificación, sino hasta que se conozca el informe final de este organismo”.

Además, considera necesario informarse sobre si existen terrenos que fueron comprados con fondos públicos y que se encuentren en zonas inundables.

Su colega, Daniela Panicucci, entiende que es necesaria la modificación, “porque muchos de los proyectos habitacionales anunciados no se pueden hacer porque el plano regulador no lo permite. Por ejemplo, el caso Condell, donde se anunciaron cientos de subsidios, y no se puede porque son terrenos inundables”.

“Todos los días tenemos gente en el municipio por promesas falsas que hizo el alcalde a la gente. Jugaron con las expectativas. Acá hubo anuncios irresponsables respecto de una necesidad tan básica como es la vivienda”, lamentó la concejala.

Desmentido del alcalde

A sabiendas de estos comentarios, el alcalde Claudio Radonich citó a una conferencia de prensa, ayer, a las 18 horas, en prolongación Condell, donde mostró el terreno del proyecto que espera presentar próximamente al gobierno regional, para que financie la compra de los mismos.

A la concejala Panicucci le recordó, “con cariño y respeto”, que estos son temas técnicos. Abordarlos implica estudiarlos y entenderlos muy bien, “para transmitirlos correctamente”.

Sobre las mil casas que busca construir en prolongación Condell, proyecto que en marzo presentó al director del Serviu, al intendente y al presidente del Core, Radonich pidió distinguir entre lo que es una zona urbana y una zona de extensión urbana.

El terreno donde se quiere levantar esta población, como alguna vez lo fue la Cardenal Raúl Silva Henríquez, por la cantidad de casas y departamentos, dijo que cumple con todo legalmente. Y que el millar de casas se levantará en todo el paño que no tiene ninguna restricción, no es inundable, “por lo tanto, responsablemente, quiero dar la tranquilidad a las más de mil familias que están esperando, y con las que venimos trabajando hace mucho tiempo, no para la foto, que este es un gran proyecto”.

Reiteró que la zona de inundabilidad ya está descontada de las hectáreas donde irán las mil soluciones habitacionales.

“Por eso, remarcó, cuando se hacen denuncias sin conocer técnicamente el tema sólo se genera angustia en la gente”.