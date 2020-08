Concejales enviarán carta al Presidente expresando su malestar con gestión de Salud

“La opinión de Mariela Rojas y su marido no son relevantes y poco importan, pero sí me interesa la opinión del representante del ministro de Salud de Magallanes, para que dé a conocer las políticas públicas y lo que se está impulsando”, señaló el concejal Alejandro Soler.

Los concejales confirmaron ayer su intención de hacer llegar una carta al Presidente Sebastián Piñera y al ministro Enrique Paris exponiendo lo que consideran una “mala gestión” por parte de la seremi de Salud Mariela Rojas.

Lo anterior, y que había sido deslizado tras el conflicto desatado entre el concejal Arturo Díaz y el esposo de la autoridad sanitaria, el doctor Raúl Martínez, fue acordado durante la sesión de Concejo Municipal. Ello, expusieron, no responde solamente a la denuncia por “amedrentamiento” efectuada por el edil y también profesional del Samu, sino más bien a lo que consideran indiferencia por parte de la seremi ante los requerimientos efectuados por los concejales de llevar adelante un trabajo conjunto para enfrentar la pandemia.

Los ediles quieren aprovechar la inminente visita de las autoridades nacionales a Punta Arenas, en las próximas horas, para hacer llegar una misiva donde, además, pondrán énfasis en la importancia que tiene el trabajo que ha venido desarrollando el municipio tanto en materia de prevención como en la parte social por su estrecho contacto con la comunidad.

El concejal Mauricio Bahamondes no dejó pasar la oportunidad para lamentar que se tenga que llegar a esta situación debido a lo que califican de “indiferencia” de la autoridad de Salud hacia la labor de los concejales y, peor aún, a la actitud asumida posteriormente con Arturo Díaz. “Penoso ver que dentro de la política aún existen personas que buscan silenciar una crítica necesaria, recurriendo a prácticas que uno creía erradicadas, de décadas anteriores y parte de nuestro pasado”.

Agregó que no hay justificación “para que el señor Martínez haya actuado de esa manera, con el objetivo claro de amedrentar al concejal Díaz ante las críticas hechas a la gestión de una seremi. Si uno analiza las críticas se dará cuenta que obedecen al rol fiscalizador de cualquier concejal y, además, con un rol claramente técnico”.

“La opinión de Mariela Rojas y su marido no son relevantes y poco importan, pero sí me interesa la opinión del representante del ministro de Salud de Magallanes, para que dé a conocer las políticas públicas y lo que se está impulsando. Que venga, se siente y dialogue, porque esa es la postura que debe tener en este momento, porque es la línea del gobierno y empaña una buena gestión en salud”, señaló por su parte el concejal Alejandro Soler.

Sin respuesta

Por otra parte, ayer el concejal Arturo Díaz expuso en el Concejo Municipal que jamás recibió respuesta de Salud acerca del oficio enviado en el que daba cuenta de una planta pesquera con irregularidades sanitarias. Posteriormente se produjo el conflicto donde “la seremi no quiso acudir a la sesión, dejando claro que el único nexo con el municipio es el alcalde y no los concejales”.

Sin embargo, horas después el concejal Díaz dio a conocer la recepción de otras dos denuncias que dan cuenta de supuestos casos de contagios. Esta vez entregó los antecedentes al alcalde Radonich y pidió que la autoridad los remitiera a Salud. Radonich así lo hizo, no obstante, hasta ayer el propio alcalde dijo que no había recibido respuesta por parte de la seremi.

En el mismo sentido, la concejala Daniella Panicucci pidió que por favor la autoridad sanitaria clarifique el uso de las residencias, señalando que hay personas que no han podido acceder a esta instancia. “Lamentablemente la seremi se niega al diálogo, pero debe saber que nuestra idea siempre fue conversar acerca de las inquietudes de la ciudadanía, no de nosotros, porque nosotros no estamos inventando los temas”.