Concejales opinan que eliminación del cobro en los estacionamientos del mall se debió a baja en las ventas

Diversas reacciones generó la decisión de suspender indefinidamente el cobro de estacionamientos en el mall Espacio Urbano Pionero por parte de la empresa Soluciones de Rentas Inmobiliarias Chile (SRI) y Espacio Urbano Pionero. Hay quienes opinan que la medida se tomó básicamente porque la empresa se dio cuenta de que no era un buen negocio y porque significó bajas en las ventas. Cabe mencionar que la próxima semana se dará a conocer la fecha exacta de cuando comenzará a regir la medida.

La concejala Daniela Panicucci manifestó que en general para los vecinos del sector le parecía una muy buena noticia, pero ella hubiese esperado que de verdad la empresa tuviese sentido de responsabilidad social en el momento que decidió realizar estos cobros. “Si hoy día lo está haciendo es porque la comunidad en vez de estar pagando el estacionamiento buscó otras alternativas y no al mall. Yo me imagino que esto afectó a las ventas de los locatarios y éste es el principal motivo de porqué hoy día accedieran a dejar sin efecto este cobro. De verdad espero que las otras empresas de verdad tengan sentido de responsabilidad social y dejen de seguir buscando ganancias. Hablo también del supermercado, lo que pasa además con la Clínica donde por un tema de salud se esté cobrando estacionamiento, eso me parece que es impresentable”, subrayó.

La concejala Verónica Aguilar indicó que más allá de la buena disposición que tuvo el Concejo Municipal, más allá de las protestas de los vecinos que fueron bastante importantes cierto, creo que aquí se produjo un tema más bien de negocio. “Pienso que los empresarios del mall se dieron cuenta que era un pésimo negocio, que siempre lo fue, hubo críticas incluso de los propios locatarios del mall, más allá del supermercado. Creo que ante el mal negocio que hicieron y las bajas ventas que han tenido no les quedó otra alternativa. No creo que una empresa tan grande o tan importante se sienta presionada por vecinos o por un Concejo Municipal. Creo que el empresariado toma una decisión que no es positiva y está en su derecho de poner marcha atrás. Lo que me llama la atención es que esta información no haya salido del propio Espacio Urbano”, sentenció.

El ex concejal y ex consejero regional Roberto Sahr Domian fue muy crítico al respecto. “No me vengan con la ‘chiva’ de que los bondadosos dueños del mall Espacio Urbano, decidieron eliminar el cobro del estacionamiento por su buen corazón o porque se lo pidió el alcalde, sencillamente se convencieron que cobrar, fue una muy mala decisión, un muy mal negocio, ya que los clientes rápidamente hacían sus compras en el supermercado, para no pasar la hora de estacionamiento libre de pago. Los perjudicados fueron los locatarios que bajaron terriblemente sus ventas por la codicia de los administradores del recinto”, apuntó.