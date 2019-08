Concejales repudiaron accionar del gobernador en protesta dominical

La protesta del domingo en el Andino, que por orden del gobernador Homero Villegas terminó disuelta con gases lacrimógenos y uso del “guanaco”, se tomó ayer la sesión del Concejo Municipal durante los puntos varios, al punto que se pidió un acuerdo que dejara constancia del repudio por el accionar de la autoridad provincial.

Los fuegos los abrió el alcalde Claudio Radonich, al tomar la palabra en los puntos varios, para explicar los avances del proyecto que lidera la municipalidad para dotar de gas a los vecinos del sector alto de Punta Arenas. Explicó el origen de la propuesta, la que se suma a otras ocho de similares características, y qué fue lo que originó la molestia y posterior protesta vecinal.

Pero ahora el proyecto tomó su curso normal y se está trabajando en él.

Germán Flores le ofreció disculpas a los vecinos que fueron maltratados, señalando que nunca antes se usó la fuerza pública así.

“Esto no debe ocurrir nunca más en la ciudad”, remarcó molesto, y acusó al gobernador Homero Villegas de actuar sin criterio ni manejo político. “Lamento que el intendente avalara esto. Ellos reclamaban algo justo y no se merecían este trato. No tuvo ningún criterio político el gobernador”.

Arturo Díaz dijo que “claramente no tiene las aptitudes para ocupar el cargo en el que está. Y no es la primera vez que Villegas comete una imprudencia. Encuentro impresentable los dichos del intendente”.

Verónica Aguilar habló de una “mala reacción del gobernador y falta de capacidad para resolver conflictos. Esa asignatura la reprobó.

Y usted alcalde debiera tener una opinión también. Qué lástima que los vecinos tuvieran que llegar a esto y me gustaría conocer su opinión sobre el accionar del gobernador, como autoridad política”, espetó.

Repudio a través de un oficio

La propuesta de algunos concejales fue hacer sentir el repudio y rechazo por el actuar del gobernador y Carabineros, a través de un oficio. Claro que esto no alcanzó a votarse porque la sesión llegó a su fin.

El concejal José Aguilante se sumó a la molestia de sus colegas y repudió el accionar del gobierno, reflejando ello una falta de coordinación.

El concejal Alejandro Soler planteó que los vecinos tienen todo el derecho a protestar por no tener gas, “pero las calles no se pueden cortar porque es un derecho a la libertad, no pueden hacer esto cuando quieran”.

Por su parte, Alicia Stipicic indicó que con el respeto que le merece Carabineros y la autoridad provincial, “fue desproporcionado el accionar del gobernador, porque se pudo haber hecho otra cosa antes de usar la fuerza”.