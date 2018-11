Concejales solicitan a la Fiscalía que inicie investigación en contra del alcalde Radonich por uso de fondos Sep para pago de sueldos

Después de conocerse el informe de la Superintendencia de Educación donde se detalla que la utilización de los fondos Sep son exclusivos para fines establecidos en el reglamento de la misma ley, los concejales Daniela Panicucci, Verónica Aguilar, Mauricio Bahamondes y José Aguilante, llegaron hasta la Fiscalía Local, para solicitar que se inicie una investigación a fin de establecer las responsabilidades penales que pudieran caber por infracción al artículo 236 del Código Penal en contra del alcalde Claudo Radonich Jiménez.

Esto luego que Radonich en su calidad de sostenedor de la educación pública de la comuna de Punta Arenas, utiizara en septiembre pasado estos fondos para el pago de las remuneraciones de docentes y asistentes de educación. En total son $920 millones que se encontraban en una de las cuentas de la Cormupa habilitadas “exclusivamente” para recibir y generar pagos asociados a la Ley N°20.248 de Subvención Escolar Preferencial, Sep.

Ante esto, la Superintendencia de Educación dio respuesta en oficio ORD N°1978 de fecha 24 de octubre en donde se indica detalladamente la imposibilidad de utilizar dichos recursos en el pago de gastos generales de educación como vendría siendo en este caso las remuneraciones. Los concejales manifiestan que ante esto estimaban necesario que sea el Ministerio Público el que ponderando los antecedentes y requiriendo los que estime necesario y usando las herramientas que el mismo Código Penal le asigna a vuestra institución investigue y de reunirse los antecedentes correspondientes formalice la misma y se proceda a buscar que los tribunales de justicia sancionen a quienes resulten responsables del posible delito contemplado en artículo 236 del Código Penal.

Los ediles no descartaron solicitar al Consejo de Defensa del Estado, que se haga parte en esta investigación, dando cuenta que además del mal uso de los recursos, las sanciones pueden ser bastante complejas para la comuna, desde la devolución de los dineros, multas por ese mismo concepto, hasta perder el beneficio de Subvención Escolar Preferencial.

Ante esto el jefe comunal, Claudio Radonich, recordó que él mismo se había autodenunciado y que este se trataba de un caso límite por el embargo realizado para pagar la primera cuota por más de $1.000 millones por un juicio perdido en 2015. “Fuimos notificados horas antes que no iba a revertirse ese embargo y nos dimos cuenta que teníamos menos del 20% necesario para pagar los sueldos de los profesores y asistentes de educación y por eso es que tuve que tomar una decisión bastante dura. Solicité el lunes un pronunciamiento de la Superintendencia que nunca llegó, por eso tuve que perseverar y tomar la decisión de utilizar fondo Sep empozados para no poner en riesgo la continuidad del sistema educativo y no perjudicar a los alumnos vulnerables que es justamente lo que busca la Sep, por tanto quiero ser claro el dinero se reinvirtió 100% en el sistema educativo. Estoy muy tanquilo y vamos a ir a conversar con la Fiscalía y están todas las puertas abiertas para que de manera transparente puedan ver y veririfcar que cada peso que utilizamos fue para que cada colegio pudiera continuar con sus clases en forma normal”, precisó.