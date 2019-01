Concejo Municipal declina renovar permiso a ‘El Arriero’ por efectuar fiestas sin contar con patente

A partir del 1 de febrero el funcionamiento de este local no podrá incluir el expendio de cualquier tipo de bebida de alcohol.

Una serie de temas de gran alcance comunal son los que abordó ayer el Concejo Municipal en una nueva sesión, en la que se encaró el tema de los locales que requieren la renovación de sus patentes.

En tal instancia, los ediles aprobaron un total de 56 permisos de alcoholes, restando en el caso de otras 27 la certificación respectiva por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

En general, la discusión y la resolución fueron rápidas y sin inconvenientes, pero donde el análisis se detuvo fue en el caso de la sociedad comercial ‘El Arriero Ltda’, dado que la aprobación de renovación anterior estaba condicionada a no recurrir al sub arrendamiento para fiestas de eventos bailables bajo la condicionante de sólo operar con la patente de restorán, sin efectuar fiestas o eventos, lo que continuó dándose en los últimos meses.

Tal situación derivó en que los ediles comenzaran a estudiar la renovación o no de dicho permiso que ostenta el local en la esquina de avenida Bulnes con Manantiales, para lo que concierne al semestre enero-junio de 2019, principalmente por motivo que el recinto no cuenta con patente de Cabaret, que sí permitiría efectuar otro tipo de actividades. Por tanto, al darse de nuevo la problemática de realizar actividades no autorizadas, los concejales -por mayoría- votaron en contra de su renovación.

La concejala Verónica Aguilar sostuvo al respecto que se han dado al menos dos oportunidades a este recinto de enmendar tal situación, cosa que en el plazo otorgado no se ha cumplido. “Lamento que un grupo de trabajadores y trabajadoras están corriendo un riesgo en su situación laboral, a raíz de la irresponsabilidad de quienes son hoy representantes de esa patente”.

Por su parte, el concejal José Aguilante insistió en que este hecho deja en evidencia la necesidad de consensuar la elaboración de una nueva zonificación que permita ampliar nuevos espacios de autorización para patentes susceptibles de ser explotadas para locales de baile y esparcimiento. “La actual zonificación está caduca y no responde a la realidad de una ciudad que ha crecido mucho”, dijo.

Su par, Mauricio Bahamonde, complementó señalando que dada la importancia histórica de locales como ‘El Arriero’ no es agradable suprimirles la patente respectiva. “Nunca se había condicionado una patente al comportamiento de un local comercial. Hoy día, teníamos un local que tenía patente para funcionar de una determinada manera y hacía otro tipo de actividad, de manera permanente en el tiempo. Era la tercera vez que conversábamos el tema de ‘El Arriero’ y, lamentablemente, en este caso la situación no daba para más. Hay que dar garantías de ecuanimidad a la comunidad, hemos cerrado otros locales con muchas menos infracciones y en menor tiempo”.

Consultado respecto de qué sucederá con dicho recinto, Bahamonde indicó que producto de la decisión del Concejo, se prohíbe a partir del 1 de febrero el funcionamiento de este local en cuanto al expendio de cualquier tipo de bebida de alcohol. En este punto, aseveró que podrá volver a operar –obteniendo permiso- dependiendo de la disponibilidad de patentes en el mercado.

Finalizó indicando que además en el caso de otros locales comerciales a los que no se les renuevan las patentes, especialmente de alcoholes, es porque las principales reclamaciones provienen de los vecinos y por ende, lo que se debe resguardar es la seguridad de los mismos.