Concejo Municipal no aprobó el nombre de ex intendente Matheson para designar una calle

Controversia generó entre los concejales de Punta Arenas la propuesta del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Punta Arenas, que votó a favor de designar el pasaje 1 sur del Loteo Integración I con el nombre del ex intendente Christian Matheson Villán.

Los otros nombres propuestos son los de Marcela Oyarzo Pincol, para la calle 1 Poniente (loteo Integración I); Ramón Cañas Montalva, pasaje 3 (Loteo Integración I); Mirna Pavlov Peruzovic, calle 1 oriente, calle 2 norte (Loteo Integración II) e Inés Vidal Andrade, pasaje 1 oriente (Loteo Integración II).

Ambos loteos se ubican en prolongación Avenida Circunvalación.

La decisión la tomaron los miembros del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, que asistieron a la sesión Nº37 del 3 de septiembre, Adela Cárcamo Oyarzo, Raquel Alvarez Villarroel, Digna Velásquez Muñoz, Inés Vidal Andrade (se abstuvo de la votación) y Carlos Olave Solar.

Polémica

El debate se instaló por el hecho de “bautizar” calles de la comuna con el nombre de personas vivas, siendo que a juicio de la mayoría de los ediles esta es una suerte de reconocimiento para personas destacadas que en vida cumplieron una labor y son reconocidas por la comunidad.

Dejaron en claro que no es oponerse por oponerse a los nombres propuestos, sino que esto va más allá, ya que de aprobarse puede abrir una puerta peligrosa.

El viernes, cuando el Concejo Municipal sesionó en la sede de villa Los Españoles, el alcalde Claudio Radonich dejó en claro que “en el reglamento de calles no existe limitación para proponer nombres de personas vivas, por tanto acá nos encontramos con varias personas que están en esa condición”.

Verónica Aguilar

La presidenta de la Comisión Cultura y Nombres de Calles, Verónica Aguilar, entiende que este tema no está reglamentado. Y por lo mismo, los nombres propuestos, de personas vivas, “nos enfrenta a esta situación”.

En lo personal considera que existen otras formas de homenajear a personas, pero en este caso particular, como el tema no está reglamentado y la propuesta ya está hecha por los vecinos, considera que debiera aprobarse.

Por lo mismo, antes de llegar a esta instancia, y como el viernes no obtuvo el voto favorable de sus colegas, fue del parecer de analizar esto en una reunión de comisión. Porque tampoco quiere hacer sentir mal a las personas propuestas, ya que los nombres surgieron de una reunión del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil. “No podemos terminar borrando con el codo lo escrito con la mano”.

En este caso, de 104 vecinos 97 firmaron por la propuesta. “Es la mayor cantidad de participación ciudadana que hemos tenido para un proyecto de estas características”, indicó Aguilar.

Germán Flores

El concejal Germán Flores es de la firme convicción de que las calles lleven solamente el nombre de personas fallecidas, “pero lamentablemente, como no está regulado hoy estamos entre la espada y la pared. Eso tenemos que resolverlo ahora ya, pero también debemos hacer caso a la participación ciudadana. No puede ser que llamemos a los vecinos y luego desconozcamos lo que decidieron”.

Arturo Díaz

El concejal Arturo Díaz no está de acuerdo con designar calles con nombres de personas vivas. Piensa que a futuro esto podría prestarse para hechos poco claros. De ahí que plantea la urgente necesidad de normar el tema a través de una ordenanza y reglamento interno, “para que estos homenajes sean sólo para personas fallecidas, porque reconocimientos para personas vivas hay muchos, como ciudadanos o hijos ilustre, ciudadanos destacados, entre otros”.

José Aguilante

Con el respeto que le merece la propuesta del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, el concejal Aguilante recordó que de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional “el que toma la decisión final es este Concejo Municipal”.

Además, recordó que en otras administraciones municipales se tomó la decisión de no premiar a personas vivas.

Comparte la idea de destacar a personas vivas connotadas, pero en otras instancias.

Mauricio Bahamonde

El criterio para no homenajear a personas vivas con calles es porque, en otras oportunidades terminan complicados ya que la gente que se opone genera controversia, y se termina molestando a quien se quería destacar. Por lo mismo enfatizó en la importancia de poder reglamentar el tema.

Alejandro Soler

“Encuentro que poner nombre de calles con personas vivas puede dar inicio a circunstancias que no son buenas. No es sano para la ciudad”, opinó el abogado y concejal Alejandro Soler.

“Si abrimos hoy la puerta para que se pueda colocar a una calle el nombre de una persona viva, vamos a permitir que se produzcan cosas no adecuadas, como que alguien consiga firmas para presentar a alguien y de pronto esa persona pueda no tener buenas intenciones y empiece a presionar a los vecinos para lograr el objetivo. Podrían pedir a cambio dinero y esto puede ser el inicio de una corrupción. Una persona mal intencionada puede pretender que se coloque su nombre a una calle por medios que no son los adecuados”.

La controversia será zanjada en una reunión de comisión, que posteriormente debe oficializarse con la aprobación en una sesión ordinaria de Concejo Municipal.