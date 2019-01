Condenan a chofer de auto cuyo acompañante murió en choque contra camión en Porvenir

En el Tribunal de Garantía de Porvenir se efectuó en la mañana de ayer el juicio oral público contra el imputado Henry Andrés Martínez Rivas, de 33 años, chofer de un automóvil que el 5 de noviembre, a las 4 de la madrugada, en estado de ebriedad chocó contra un pesado camión de transporte de áridos estacionado en calle Damián Riobó, entre Mariano Guerrero y Carlos Bories. Producto del choque, en que el capó del auto quedó bajo el acoplado del vehículo mayor, falleció el acompañante del chofer, con quien había estado compartiendo esa noche, Jorge Candelario Soto Caipillán, de 54 años.

La fiscal de Porvenir, Wendoline Acuña, pidió pena de cárcel efectiva porque recalcó que se trató de un delito, no de un accidente, que tiene el agravante del mal causado con la muerte del copiloto. Denotó que el acusado, además, hizo caso omiso a la medida cautelar de la que gozaba (detenido en domicilio), pues en al menos 7 oportunidades no fue ubicado en su hogar por Carabineros. Empero, el defensor público Juan Carlos Rebolledo especificó que en esas ocasiones, los carabineros no se bajaban del radiopatrulla, sino que tocaban la sirena y no le daban tiempo al imputado a llegar hasta ellos. Esto fue ratificado por Martínez Rivas al declarar que cuando lo llamaban con la bocina a las 4 ó 5 de la madrugada, los funcionarios no le daban tiempo a presentarse ante ellos, situación que se normalizó sólo cuando empezaron a llamarlo por su celular en vez de usar la sirena, lo que el trío de magistrados desestimó como causal para proceder a prisión preventiva del imputado.

La Fiscalía solicitó la prisión efectiva por 5 años y un día, prohibición absoluta de conducir, decomisar el vehículo que ocasionó el delito y una multa de 15 UTM para Martínez Rivas. La acción judicial terminó con la condena de los jueces Julio Alvarez, Jaime Alvarez y José Octavio Flores al imputado, cuya sentencia será leída el próximo miércoles, a las 13 horas.